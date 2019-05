Abogado de Pamela Martínez advierte posible nulidad del caso por inconsistencias del proceso (AUDIO)

Audio Mayo 7 - Gustavo García



Además, informó que Martínez aseguró que "el expresidente Rafael Correa no tiene ningún tipo de participación en este tema, así como ella tampoco lo tiene" Gustavo García, abogado de Pamela Martínez, investigada por el caso "Arroz Verde", manifestó que existen elementos dentro del proceso que podrían llevar a la nulidad del caso. Entre ellos, dijo, "dentro del expediente, no tenemos correos periciados para saber de dónde salieron y a dónde fueron". Además, reclamó que deben manejarse con los correos originales y no solo con un informe periodístico. Martínez es investigada por tráfico de influencias, pero, por efectos de la temporalidad de los hechos, su abogado mencionó debería ser juzgada con la Ley vigente al momento del presunto delito y "el delito de tráfico de influencias no existía en el anterior COIP". Apelará la presión preventiva que pesa sobre Martínez.

Expuso que el día de la audiencia de formulación de cargos, al Fiscalía les comunicó que “ellos han podido recabar varios elementos de convicción que determinaron que podían ser sujetos de varios tipos penales Martínez y Terán”.

Dentro de los elementos de convicción de la Fiscalía, dijo, “el principal es un informe periodístico del portal Mil Hojas”. Como noticia críminis, cualquier hecho puesto en conocimiento de la autoridad, puede darse la investigación, “pero lo que no puede superar es todos los resguardos legales y constitucionales que debe tener esa noticia críminis cuando ya se le apareja a un procedimiento legal, que debe guardar los principios de debido proceso y seguridad jurídica”.

Expuso que no tienen los elementos de la fuente primaria de la información recabada. “Dentro del expediente, no tenemos lo correos periciados para saber de dónde salieron y a dónde fueron. La fuente primario de esta información no la tenemos”, reclamó.

Espera que dentro del a instrucción fiscal se realice este procedimiento. Recordó que las pruebas deben tener las características de legalmente obtenido y saber su procedencia. “Una prueba que no tenga esas características no merece ser tomada como prueba y no puede ser utilizada como elemento de cargo de ninguna persona”.

Por ello, considera que se debe tener los correos originales para ponerlos en contexto de acuerdo a los delitos que se investigan.

Indicó que se le acusa a su defendida por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. “Ni siquiera dentro del expediente, ha podido la Fiscalía determinar, con documento válido, cuáles eran las funciones de Pamela Martínez como asesora del presidente, de acuerdo al tipo penal que se la acusa”.

García manifestó que, por efectos de la temporalidad de los hechos, debe ser juzgada con la ley vigente al momento del presunto delito y, dijo, “el delito de tráfico de influencias no existía en el anterior COIP”.

“¿Desde qué perspectiva se puede pensar que para formular cargos por 3 tipos penales, el fundamento debe ser el concurso real de infracciones, cuando este se le utiliza en delitos que hayan sido cometidos de manera autónoma e independiente?” Una misma conducta o varios tipos, explicó, no pueden ser apalancadas en varios tipos penales.

Sobre la relación con el expresidente Rafael Correa, el jurista detalló: “Lo que me ha dicho Pamela Martínez es que el expresidente, en este tema, no tiene ningún tipo de participación. Que no ha obedecido ni ha acatado ninguna disposición del expresidente”.

Tras la última entrevista con su clienta, García anunció que le comentó que será trasladad a la cárcel de Latacunga. “Estamos preocupados por la seguridad de Martínez. Nosotros no hemos optado por acceder a ningún tipo de privilegio como se pudo haber pensado. No se ha hecho ninguna acción administrativa”.

Hasta el momento, dijo, no han encontrado un elemento de convicción que determine que Martínez pudo haber cometido algún ilícito. “Con esos elementos, jamás podrá acogerse a una cooperación eficaz”.

EcuadorInmediato.com