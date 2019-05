OPINIÓN (El Oro) Para no pagar peaje

Transportistas circulan por la vía Jumon – La Cuca

Machala. La vía Jumón – La Cuca, es una de las vías que los transportistas y conductores empiezan a utilizar, como una medida para evitar pagar el peaje en la ruta Machala – Huaquillas. OPINIÓN recorrió la que era una desolada vía, pero que ayer lució con una dinámica vehicular entre carros que iban y venían, tanto de transportación pesada y liviana. Algunos de los conductores admitieron no conocer bien la vía y en cada caserío preguntaban por donde llegar al cantón Huaquillas. Asimismo en la parroquia Jumón del cantón Santa Rosa, los jardineros respondían algunas de las inquietudes de los conductores, que buscaban orientarse de qué rumbo seguir para llegar a los cantones fronterizos. Desgaste vial Los conductores aunque no precisaron que tomaban la vía alterna, por no pagar el pontazgo vigente desde la semana pasada, sí mostraron su malestar por el estado de la vía, que les obligaba a tomar precauciones mientras circulaban. Y es que son alrededor de 20 minutos los que toma llegar hasta La Cuca, desde la vía Panamericana a la altura del redondel del aeropuerto ‘Regional Santa Rosa’. Sin embargo, la falta de mantenimiento a los costados del carretero, la ausencia de alumbrado en largos tramos y la nula señalización horizontal y vertical, hacen que la vía no sea considerada como segura, por parte de la transportación pesada quienes no descartan tomar esta ruta, como una alternativa para evadir el peaje. Los baches y el desgaste de la calzada, empeora la situación de los conductores, quienes en determinados tramos se ven obligados a cambiar de carril, para no caer en los grandes agujeros. La dirigencia de la transportación pesada, anunció que solicitarán a la nueva administración de la Prefectura, que repare de manera inmediata esta vía, que a lo largo de los poco más de seis kilómetros, se encuentra deteriorada. Reunión Reinando Sánchez, representante de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, informó que si bien entre las propuestas del servicio pesado, está la posibilidad de usar una vía alterna para no pagar el peaje habilitado en La Avanzada, por ahora también se centran en buscar un subsidio. Es así que ayer se reunieron los dirigentes de la transportación pesada, con Jairo Carmona, gerente de Consur y Pedro Bazurto, director distrital del ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); para plantear algunas propuestas. El dirigente informó que mantienen la solicitud de que se les cobre el 50% del peaje, considerando que realizan el recorrido de seis a siete ejes, lo cual representa más de 10 dólares entre ida y vuelta por viaje. Ministro Esta propuesta habría sido acogida por los funcionarios de la concesionaria y también del MTOP, para elevarla al ministro Aurelio Hidalgo, para que mediante una audiencia entre la autoridad y los transportistas, establecer un consenso que beneficie a las dos partes. Para dicha reunión aun no hay fecha, pero se les sugirió a los transportistas llevar la documentación reglamentaria y evaluar la propuesta. Sánchez, explicó que esperarán a las resoluciones que salgan de dicha reunión a desarrollarse en Quito, para según eso, conocer si tomarán la vía alterna o si llegan a un acuerdo con el Gobierno. Son alrededor de cuatro mil vehículos, distribuidos en 136 compañías, las que se dedican al servicio de la transportación pesada, quienes exigen igual trato que al de otro sector del transporte. (OM7)