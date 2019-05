Christian Viteri aclara que nunca recibió dinero de Pamela Martínez

"A mí no me correspondía, porque no era mi responsabilidad, ni contactar a los aportantes ni hacer los reportes al CNE", remarcó Viteri, quien fue jefe de campaña en Guayaquil El exasambleísta Christian Viteri, quien es mencionado en una investigación periodística por supuestos aportes irregulares que habría recibido Alianza PAIS para la campaña electoral desde 2013 a 2014, aclaró que "es absolutamente falso" que recibió dinero de Pamela Martínez por un monto mayor a USD $100.000 como supuesto aporte para la campaña de la Alcaldía de Guayaquil.

“Me pidieron ayudar como "jefe" o "coordinador" de la Campaña de Alcaldía y Concejales de Guayaquil 2014, sin ningún nombramiento o responsabilidad”, clara Viteri en un comunicado.

Según la investigación del portal Mil Hojas: "...a Christian Humberto Viteri López, ex asambleísta de AP, a quien Pamela Martínez dijo que entregó 100.000 el 13 de noviembre de 2013, 60.000 en dos ocasiones el 21 y 25 de diciembre de 2013".

“A mi la señora Martínez no me ha entregado ni un centavo nunca, esto tendrá que probarse en el proceso. ¿Dónde lo dice? ¿Desviaron fondos de campaña diciendo que han entregado dinero que jamás se recibieron? No lo sé”, señaló.

Explicó que en la campaña existía una jerarquía: un jefe nacional de campaña, la Secretaría Nacional de Alianza PAIS y la Provincial y los responsables económicos, todos ellos si con responsabilidad frente al manejo económico.

Aclaró que no desempeñó ninguno de estos cargos y, dijo, estuvo a cargo de coordinar solo la campaña seccional de Guayaquil y, por ello, pidió a la responsable económica de la provincia que abra 2 cuentas en el Banco de Fomento, una para Alcaldes y otra para Concejales.

“Pregunté de dónde vendrían los fondos y me dijeron que se habían formado grupos para hacer recolecciones de aportes. Les pedí que a mí no me entreguen, sino que se depositen los aportes en las cuentas del Banco de Fomento”, precisó.

Expuso que los proveedores de campaña que contactó, fueron sugeridos, en su mayoría, por la Nacional, así como la Nacional solventó gastos que yo asumo fueron reportados al CNE”.

Viteri menciona que recibieron aportes como banderas, camisetas y otros, “que venían de la Nacional y yo asumo también fueron reportados por directivos de AP”. “A mí no me correspondía, porque no era mi responsabilidad, ni contactar a los aportantes ni hacer los reportes al CNE”, remarcó.

Además, desmintió que allanaron sus oficinas durante este fin de semana.

(PP)

Fuente: Comunicado Christian Viteri, EcuadorInmediato