EL RÍO (Los Ríos) Otro plazo para multas

Gastos y cero ingresos es lo que está generando hasta ahora, al Municipio, haber asumido las competencias del tránsito en Babahoyo.

Daniel Garófalo, ex director de Transvial EP, informó a este medio de comunicación en una publicación realizada el 7 de abril del presente año que en el mes de mayo se preveía que los agentes empiezan a emitir multas reales.

Según Liliana Veliz la nueva titular de la empresa pública indicó que pese al anuncio del anterior director, ella no se atreve a dar fecha fija para que los agentes emitan sanciones a los conductores que cometen infracciones.

“No les puedo dar fecha exacta les mentiría. Hay que esperar lograr un convenio con un gestor privado para que provea los medios electrónicos para poder citar, yo llevo aproximadamente diez días en este cargo, el anterior gerente había anunciado que en este mes de mayo se empezaba a multar, pero esto no sucederá.

He conversado con el comandante Saúl Peso, quien me indica que con fecha 22 de febrero hay un oficio donde está asignado el prefijo para el boletín de las multas, lo que no se había ejecutado en la administración anterior”, relató Veliz.

Señalización. “Según el anterior gerente son 600 mil dólares aproximadamente que tienen que transferirles el Consejo Nacional de Competencias.

Los que se informó es que hasta el momento no se han depositado dichos recursos y todo lo adquirido ha sido por autogestión y donación del cabildo municipal.

Son 77 Agentes de Tránsito Municipal los que laboran en las calles, quienes ganan $733 más beneficios, para poder cubrir estos sueldos según Liliana Veliz, se pagan de los ingresos que genera Transvial EP.

“Recursos asignados aún no tenemos ni un centavo, se está manejando el pago de los ATM con los ingresos que maneja aquí la Terminal Terrestre”, comentó la gerente de la entidad que regula el tránsito en el cantón.