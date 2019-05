Juan Javier Dávalos alerta de irregularidades del CNE en el reconteo de sus votos

"Se decide abrir solamente 112 juntas receptoras del voto, de un día para el otro sin que pueda mandar delegados", reprochó el candidato al CPCCS Uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definitivo, Juan Javier Dávalos, denunció nuevas irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto, debido a que a más de un mes de su impugnación, únicamente decidieron abrir 112 Juntas Receptoras del Voto sin que ninguno de sus delegados pueda estar presente. De la misma manera, indicó que el ‘boicot’ a su candidatura se debe a una de sus propuestas de campaña: : la investigación de los casos de corrupción del actual gobierno de Lenin Moreno.

Dávalos emitió un mensaje por medio de su cuenta de Twitter para denunciar estas irregularidades, debido a que a más de un mes de haber presentado las respectivas impugnaciones por supuestas irregularidades en el conteo de sus votos, el CNE decidió únicamente abrir 112 Juntas Receptoras del Voto sin que sus delegados estén presentes.

Ante esto, señaló que el organismo electoral podrá justificar su trabajo aduciendo que en “la revisión realizada no cambia los resultados”: “Con el reconteo de estas pocas urnas me imagino podrán justificarse diciendo que: "cumplieron con su trabajo y que la revisión realizada no cambia los resultados". Los ecuatorianos nos quedaremos sin saber cuales fueron los resultados reales de las elecciones al CPCCS”.

El candidato también subrayó que el presunto ‘boicot a su candidatura’ se debe a que busca investigar los supuestos actos de corrupción del Gobierno del Presidente Moreno. “No se olviden que el boicot a mi candidatura (aún ni siquiera se archiva la posible descalificación y se censuro mi spot), inicia desde el día en que decido incorporar a mis propuestas de campaña: la investigación de los casos de corrupción del actual gobierno de Lenin Moreno”.

Por otra parte, señaló a Christian Cruz como el principal beneficiario de las irregularidades en su contra, por lo cual, pidió a la ciudadanía que pregunte si él va a investigar el caso INA INVESTMENT: “Habrá que preguntarle a Christian Cruz, que es el candidato beneficiado de todos estos atropellos cometidos en contra de mi candidatura por parte del CNE si, va a pedir a la Fiscalía que abra la cuenta de INA INVESTMENT CORP. 100-4-1071378 del Balboa Bank?”

Para conlcuir, Juan Javier Dávalos, manifestó que continuará con todos los recursos legales pertinentes para aclarar este caso: “Seguiré la vía legal ante el TCE pero no nos olvidemos que muchos de sus miembros fueron elegidos por Julio Cesar Trujillo de manera ilegal, igual que como fueron nombrados los miembros del CNE”.

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Juan Javier Dávalos – Ecuadorinmediato