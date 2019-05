OPINIÓN (El Oro) Trabajadores preparan huelga

Exigen reivindicación al Gobierno

Machala. Multitudinaria marcha se registró en Machala por conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, que congregó a diferentes gremios de la clase trabajadora de la provincia, del arte y voluntariado. Preparan una huelga de hambre si no son escuchados. La marcha pacífica inició a las 9:00, desde el parque ‘Ismael Pérez Pazmiño’, caminaron por gran parte de la avenida 25 de Junio, para luego dar la vuelta y salir por la avenida Rocafuerte. Los carteles, banderas, bubucelas y hasta un ataúd; formaron parte del desfile de los trabajadores que duró alrededor de dos horas y culminó en los exteriores de la Gobernación de El Oro. Los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, de los Maestros, de los jóvenes, adultos mayores y coordinadora de los jubilados; ratificaron que están vigilantes de lo que hace el Gobierno Nacional. Triunfantes Los trabajadores se mostraron triunfantes por haber logrado que el presidente de la República, Lenín Moreno, escuche la presión de los obreros y diera libre el miércoles 1 de mayo. “El Gobierno planteó un horario, nosotros le dijimos que no y retrocedió (…) nosotros avanzamos a defender y a recuperar nuestros derechos. Vamos a oponernos a las privatizaciones de las principales entidades del Estado”, aseveró Ulbio Torres; secretario del FUT. Esto fue respaldado por los trabajadores de diferentes instituciones que participaron de la marcha y que se unieron al pedido de la dirigencia. Jéssica González, presidenta del Frente Popular de El Oro, calificó como una primera victoria el hecho que se diera libre el 1 de mayo y advirtió que la segunda victoria, será impedir la privatización de las empresas del Estado, así como el frenar los despedidos de los servidores públicos. “Once mil 800 trabajadores han sido despedidos y la meta que tiene el Gobierno es despedir a 70 mil trabajadores. Quieren proponer el trabajo por horas, para no reconocer la estabilidad, no dar el Seguro Social y el seguro de Patronato”, sentenció González. Huelga de hambre Los trabajadores anunciaron en medio de las intervenciones y durante el recorrido, anunciaron una huelga de hambre nacional en caso de que el Gobierno no escuche sus propuestas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la intención de privatizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones, así como los despidos y el proyecto de flexibilidad laboral; son parte de los temas en los que los trabajadores muestran su total rechazo al Régimen de Lenin Moreno. Gustavo Macas, presidente de la Unión Nacional de Educadores de El Oro, alertó que no permitirán la flexibilidad laboral y tampoco que se quiten los derechos al Seguro Social, por lo que adelantó que conformarán un frente de lucha del IESS. La huelga de hambre, aun tiene en estudio la fecha de ejecución, lo que si es claro que se realizará en todo el país, hasta que el Gobierno corrija, lo que consideran que está mal y afecta a los ecuatorianos. “No estamos de acuerdo con el acuerdo de la firma de la carta de intención del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, porque va a atraer más pobreza y más miseria”, acotó el dirigente. Respeto laboral Para los representantes de los sindicatos, este 1 de mayo, fue tomado como una oportunidad para conmemorar los logros obtenidos por un grupo de mártires que en 1886 lucharon por los derechos laborales en Chicago. “La consigna es la de seguir luchando por la clase trabajadora y fuera las prácticas neoliberal, que se den paso a los contratos colectivos, que los derechos alcanzados en el Seguro Social sigan como están. Nada de cambios, eso le pedimos al Presidente”, dijo José Lucero, secretario General del Sindicato de Obreros de la Empresa Pública Municipal de Aseo Machala (EMAM-EP). “Los obreros municipales estamos en las calles para que se nos cumplan nuestros derechos. A nosotros nos adeudan desde el 2007. El total de la deuda monta a tres millones 500 mil dólares, que desde el alcalde anterior no nos pagan”, señaló Julio Vacacela, del sindicato General Único de Obreros de la municipalidad de Machala, quien además reclamó por uniformes de 180 trabajadores, quienes ganan no más de 500 dólares. El sindicato provincial de Auxiliares de Enfermería de El Oro, también se sumó para saludar a los obreros y trabajadores de la provincia y en busca a la reivindicación de los derechos. A las manifestaciones por el Día del Trabajo, salieron los 115 trabajadores de la Salud despedidos en El Oro. Son 250 a nivel nacional y en el país más de dos mil, por lo que están llamando a la unidad y solicitando al Gobierno su reinserción laboral, señaló Horacio Barros, representante del Sindicato. Rechazo a políticas Los educadores se solidarizaron con los jubilados y rechazaron que se pague en bonos. “Hoy el Primero de Mayo, día mundial de todos los trabajadores y deberían salir todos. Estamos viviendo una inflación, donde la gente no tiene negocios, no tienen trabajo. Hay pobreza. Parece que solo dos están acomodados y el resto del pueblo está sufriendo”, señaló la maestra Elsa Sotomayor. “Estamos saliendo a la marcha, recordando a nuestros antepasados, a nuestros trabajadores que lucharon mucho en las calles de Chicago, en esa masacre sangrienta. Hoy más que nunca, estamos los trabajadores en pie de lucha por la derogatoria de las leyes que nos opone este Gobierno”, acotó Reineira Cuenca, dirigente del Sindicato de Auxiliares de Enfermería del hospital Teófilo Dávila. Los representantes de agrupaciones juveniles, cuestionaron las barreras para ingresar a las universidades públicas del país, las mismas que tienen a medio millón de jóvenes sin acceso a la educación superior y podía ser mayor si no se corrigen, aseguran. La marcha culminó de manera pacífica, sin que el cordón de policías tenga que intervenir, pues tras la marcha y algunas intervenciones, los participantes se disiparon y doblaron sus carteles. (OM7)