ECO AMAZÓNICO (Pastaza) «No se dejen engañar señores transportistas»

Ciertas autoridades no se han mantenido un tema de imparcialidad, en actos de obligaciones, dijo el Gerente de la Mancomunidad de Tránsito de Pastaza

Richard Méndez, gerente de la Mancomunidad de Transito de Pastaza, se ha perdido la libre movilidad menciona “Ciertas autoridades no se han mantenido un tema de imparcialidad, en actos de obligaciones”.

Debido a esto se realizó un paro de las unidades de taxi y camionetas de distintas cooperativas de la misma, para evitar la paralización de vías y servicios públicos; mencionó Méndez; en la ciudad no existe una nueva cooperativa hasta el momento. No se dejen engañar, cualquier tipo de consulta o informe que necesiten; las puertas de la institución están abiertas y dispuestas para toda la ciudadanía, Finalizó Méndez.