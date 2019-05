Informe de la SCPM revela perjuicio al Estado en recaudación tributaria en el sector portuario

Estudio determina que los Terminales Portuarios Habilitados no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los procesos de concurso público La Superintendencia de Control de Poder de Mercado recomendó al Estado ecuatoriano que no emita habilitaciones, permisos, licencias y renovaciones que impliquen el otorgamiento de autorizaciones para la operación de Terminales Portuarios multipropósito, o para su ampliación. Según un estudio de la entidad, el Estado ecuatoriano dejó de percibir alrededor de USD $184 millones: $106 millones por impacto fiscal y $78 millones por contraprestaciones.

Según el “Estudio de Mercado: Puerto y Tarifas Portuarias”, emitido por la Superintendencia el 17 de abril de 2019, determina que “los Terminales Portuarios Habilitados (TPH) no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los procesos de concurso público.”

El documento refiere la situación de Puerto Bananero, Banapuerto S.A., Fertisa Fertilizantgges Terminales y Servicios S.A., y Fertilizantes Granulados Fertigran S.A., cuyos permisos de operación, indican, no fueron otorgados bajo fundamentos de excepcionalidad establecidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y Decreto Ejecutivo 810.

El estudio recuerda que la determinación de precios para los servicios de carga general y contenerizada varía según el modelo de prestación de servicios. Por ejemplo, explican que los operadores económicos delegados, que operan por cuenta propia, tienen precios rígidos, mientras la figura de TPH tiene precios variables según el modelo de bandas de máximos y mínimos propuesto por cada operador a la Subsecretaría de Puertos.

Esta diferencia, advierte la Superintendencia, “distorsiona la capacidad de adaptación entre operadores económicos a las fluctuaciones del mercado, favoreciendo a los operadores habilitados y dificultando la competitividad de los operadores concesionados.”

Como resultado, el Estado ecuatoriano dejó de percibir alrededor de USD $184 millones: $106 millones por impacto fiscal y $78 millones por contraprestaciones.

Los TPH son habilitados mediante simple acto administrativo, lo que transgrede el principio de legalidad y atenta contra la seguridad jurídica, el estado de derecho y la libre competencia. De hecho, estos terminales no están obligados a realizar obras porque operan en terrenos propios o arrendados, no tienen programas de inversiones, no tienen que demostrar rendimientos a cumplirse, no tienen que cumplir estándares de servicios y calidad contractuales y tampoco tienen necesidad de presentar garantías contractuales.

(PP)

Fuente: SCPM