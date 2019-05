"Están en una campaña para lavar "el agua sucia" de León Febres Cordero", critica Pedro Restrepo (AUDIO)

Audio Mayo 1- Pedro Restrepo



Días atrás, la hija del Expresidente compartió una carta en la que los padres de los hermanos Restrepo, supuestamente, agradecían el trabajo del Exmandatario en el caso La hija de León Febres Cordero, Liliana, expuso una carta en la que Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, padres de los desaparecidos Santiago y Andrés, enviaron al expresidente. En entrevista para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, el padre de los jóvenes explicó que se hizo esa misiva "esperando que el monstruo" se conduela de su situación, "pero eso nunca pasó. Esto pasó porque buscan lavar el agua sucia de León Febres Cordero", añadió.

En su cuenta de Twitter, donde publicó el documento, Liliana Febres Cordero dice que la carta es de agradecimiento por lo que ha hecho Febres Cordero con buscar a sus hijos.

Pedro Restrepo relató que esta carta no fue una carta escrita por ellos, sino por Luis Argoti, que en esa época, como muchos otros, dijo, ingresó a la casa “muchos por solidaridad y otros por espiar”.

“Llegó con el cuento de que conocía a generales de la Policía y del Ejército y podría ser un vínculo para ayudar. Todo era bienvenido en la zozobra de tener dos hijos desaparecidos. Se hospedó en la casa un tiempo, hasta que nos dimos cuenta que era, más bien, un Policía”.

Restrepo comentó que Argoti les indicó que era conveniente escribir una carta a Febres Cordero, quien era el entonces presidente, para ver si daba alguna salida al caso. “Encantado, haga la carta. Los términos de esa carta jamás son los términos que la familia Restrepo ha utilizado para referirse al poder”, indicó, al precisar que jamás contestó la carta.

Pedro Restrepo continuó el relato. “Por esa época, una amiga de la casa, llamada Hilda de Gabiria, dijo que tenía relación con la esposa de Febres Cordero, María Eugenia. Una de las personas que iba era María Eugenia, la esposa”.

Indicó que se logró había logrado un cita con la Presidencia de la República, pero los recibió Patricio Terán, quien era Secretario de Comunicación. “Habló maravillas de su jefe, de todo lo que había hecho por el país y, por allá, se escuchaba la voz de Febres, desencajada, gritando, llamando gente, a lo patrón que era, pero nunca nos recibió”.

Admitió que, en efecto, son sus firmas. “Si esto es lo que se necesita para que nos entregue, hágale pues, son tus hijos”.

“Era la era en que los documentos se interpretaban como querían, para hacer ver lo que no existe. Eso no va a quitar, porque no se pude tapar el sol por un dedo, de que esos niños fueron secuestrados, torturados y asesinado en el Gobierno de Febres Cordero, cuando puso una política de arrasar con todo lo que oliera a subversión”.

Restrepo recordó que la Policía, en ese caso, fue preparada para la tortura en la Escuela de las Américas de los Estados Unidos. “Esta gente se preparaba para hacer lo que quisieran y terminar impunes. Lo que hicieron con ellos es lo que se debe saber y seguimos en esa lucha. Porque la Policía pensó que no iba a pasar nada”.

“El Estado y la Policía nunca se imaginaron que detrás de estos niños había una familia que los amaba y que lucharíamos contra todo el poder. Seguiremos trabajando y sacando toda la porquería que se ha podido encontrar en este caso”.

Comentó que no le conoce a Liliana Febres Cordero, “jamás he hablado con ella”. Sobre el tema de la carta, aseguró “que están en una campaña de lavar el agua sucia de todo lo que fue Febres Cordero. Este país sufrió tanta tortura, violencia, desapariciones por ese gobierno que nunca podrán limpiarse”.

“Eso está registrado en el informe de la Comisión de la Verdad en esta caso”. Restrepo aseguró que ya respondió a Liliana Febres Cordero vía a Twitter. “le dije que, ingenuamente por insinuación de alguien, escribimos esa carta pensando que el monstruo se iba a condoler, no movió un dedo y las cosas siguieron como antes”.

Explicó que en el caso de sus hijo no se ha conocido nada en este tiempo, “constantemente hay gente que llama y supuestamente dicen donde los enterraron y esas cosas. A estas alturas ya todos saben que esto es un crimen de Estado”. Restrepo recordó que el expresidente Rafael Correa apoyó para que se conozca la verdad.

“Eso fue así a tal punto que la Policía Nacional dijo que quería realizar un acto de reparación a la familia por el crimen. Todavía eso está pendiente, son los restos de los niños o nada. Es responsabilidad de la Policía Nacional y del Estado, quien esté de presidente es el responsable”.

Sobre el debate que generó la publicación de Liliana Febres Cordero, “aseguró que hubo declaraciones ignorantes y de mala fe. Cuando sucede una desaparición de un ser querido, peor cuando es una desaparición forzada, todo se destruye y el problema principal es que quieres saber qué pasó con esos niños. Pero además hay una cantidad de colaterales: tu trabajo, tu rutina, tu economía se destruye”.

“Como nosotros decidimos luchar 24 horas, toda mi vida cambio. Dejé todo, el lucro cesante que se generó de esto es incalculable. Jamás la familia Restrepo pidió indemnización, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en sus reglamentos, tiene una cláusula de indemnización económica. Esto es lo más fácil, porque te paga el Estado no el responsable”.

Explicó que en este caso la gente cree que basta con una indemnización material y “no una cuestión espiritual”. “Esto destruyo una familia, futuro e ilusiones. Por orden de la Comisión se hizo esto y es más que justa. El dinero no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado”

“Es indignante que hayan reacciones, sobre todo en las redes, donde exista gente que destila frustración, envidia. Pero ante esa prueba suprema de ver que dos hijos desaparecen en la flor de su vida y no saber nada por 31 años, estas acciones son una raya más. El que tenga ojos que vea y quien tenga ojos que oiga”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato