EL TELÉGRAFO (Guayas) Cooperativa de ahorro fue asaltada en el centro de Guayaquil

Un guardia de seguridad del lugar resultó herido con un golpe en la cabeza

Un asalto a una cooperativa de ahorro y crédito se registró la tarde del martes 30 de abril en el centro de Guayaquil. Un guardia de seguridad del lugar resultó herido con un golpe en la cabeza. El hecho fue reportado aproximadamente a las 15:00 en una oficina de la cooperativa La Dolorosa ubicada en las calles P. Icaza y Escobedo.

Las primeras informaciones entregadas por testigos señalaban que sujetos en moto llegaron al lugar, ingresaron e intimidaron a los presentes. Luego salieron llevando el dinero en dos bolsas. Minutos después arribó personal policial para iniciar las investigaciones.

Elementos de Criminalística y de la Subdirección de Investigación de Delitos Contra la Propiedad Brigada Anti Criminal (Siprobac) iniciaron la recolección de evidencias. El mayor de Policía José Luis Zambrano aclaró que en el asalto participaron tres hombres, dos de ellos ingresaron mientras el tercero los esperaba en una moto.

Los delincuentes intimidaron al personal de seguridad y robaron lo recolectado en el día. Además golpearon a un guardia. El oficial confirmó que la Policía ya posee las descripciones de los asaltantes y del vehículo en el que se movilizaban, por lo que se iniciaron los operativos para dar con su paradero.

Señaló además que “los botones de seguridad que están en el banco y conectan con la Policía y con la compañía de seguridad, no fueron activados. Al parecer las personas se pusieron nerviosas y no los accionaron”. El monto de lo sustraído no ha sido informado hasta el momento. (I)