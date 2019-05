EL DIARIO (Manabí) Polémica por la prefectura

Según Leonardo Orlando, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no ha aceptado la apelación del candidato por la alianza Creo-Sí Podemos, Jaime Estrada

“Estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida si es necesario para defender la voluntad del pueblo”, dijo Leonardo Orlando, en la rueda de prensa que dio en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Manabí.

Según Orlando, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no ha aceptado la apelación del candidato por la alianza Creo-Sí Podemos, Jaime Estrada. “Ni siquiera está admitido a trámite”, indicó, al agregar que no existen fundamentos para los recursos que se están presentando, por lo que no se abrirán las urnas, mencionó.

Según Orlando, dentro de la causa detectaron un supuesto fraude procesal que será denunciado. Recordó que el 14 de abril todas las organizaciones políticas fueron notificadas por la Junta Provincial Electoral, a través de los casilleros.

Recalcó que no hubo ninguna objeción en los tres días de plazo, sino en el cuarto día.

Respuesta. En un comunicado, Estrada rechazó las declaraciones de Orlando. Dijo que el recurso de apelación interpuesto ante el TCE fue presentado por el movimiento Sí Podemos dentro de los plazos establecidos en el Código de la Democracia. “No renunciaremos jamás a nuestros derechos, peor aún por caprichos de aquellos que han usufructuado del poder y que ahora no lo tienen, quienes pretenden utilizar a los manabitas desinformando de una manera desenfrenada para conseguir sus propósitos y anhelos personales”, indicó.

Paola Morales, vocal de la Junta Electoral, dijo que hasta ayer no habían recibido ninguna notificación del TCE, sobre la impugnación.