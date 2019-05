En la remisión cuatro empresas pagaron USD $800 millones y se libraron de USD $2 mil millones, reveló Marco Flores (AUDIO)

Audio Abril 30- Marco Flores



El representante del Foro Económico de Finanzas desafió al Ministerio del ramo a que se publique la lista de los 50 nombres que están primeros de beneficiarios El economista Marco Flores, miembro del Foro Económico de Finanzas Púbicas, en entrevista con "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato, aseguró que en la remisión, donde se perdonaron intereses en el 2018 por parte del Gobierno del Presidente Lenín Moreno, solo entre "cuatro empresas, pagaron cerca de USD $800 millones de los más de USD $1.000 que se recaudaron".

“Hemos pedido que el Ministerio de Finanzas alguna vez deje de hacerse el sordo y publique la lista de los beneficiarios de las cinco remisiones tributarias. Para ver si alguien se acostumbró a ese tipo de acciones y repetidamente hace uso de eso. Si esto pasa alguien podría estar diciendo que dentro de dos años puede pasar de nuevo y por eso no pagan sus deudas e intereses”.

Flores aseguró que esto beneficio a más de un millón de personas, “es verdad eso. Pero no se ha explicado en que montos. El señor Cisneros, presidente de la Cámara de Pymes, anunció que de ese sector, los beneficias no llegan a USD$ 20 millones, yo le aseguro que hay cuatro empresas que pusieron USD$ 800 millones de dólares de los más de mil que recaudaron y se libraron más de USD$ 2 mil millones”.

“Si el Ministerio de Finanzas quiere transparentar este proceso, no debe publicar el total de los beneficiarios, sino que se publiquen los 50 primeros”. Esto los hizo a manera de desafío en nombre del Foro Económico de Finanzas.

“Si no quieren los 50, que publiquen los primeros 30, ahí están más de USD$ 1000 millones de dólares. Así que no me vengan a decir que se está beneficiando a la pobre persona que dejó de pagar cien dólares. Cuando hay empresas que pusieron USD$ 400 USD$300 millones, estas básicamente relacionadas con el tema petrolero y el gas”.

Flores aseguró que esos son los verdaderos beneficiarios de la Remisión. “Esa es una medida equivocada. Habrá gente que probablemente podría ganar los juicios fiscales, pero no todos. Cuando se toman este tipo de medidas y se favorece a un reducido grupo no se están cumpliendo los postulados de la política económica”.

“La política económica, la buena economía es para beneficiar. Si la economía no hace nada de esto no sirve. Hay que pensar en Ecuador y darnos una oportunidad de salir adelante. Hay que olvidarnos de la inversión extranjera, va a pasar largo tiempo, la plata los propios ecuatorianos y la inversión del Estado puede ayudar al país”. (BGV)

