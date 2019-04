China pidió a tres flotas pesqueras que abandonen zona de exclusión económica de Galápagos

El embajador chino en Ecuador, Chen Guoyou, aseguró que, al momento, los 200 barcos se encuentran a 900 millas náuticas de este sector China se comunicó con las tres flotas pesqueras que se acercaron a las islas Galápagos para que abandonen la zona de exclusión económica del archipiélago, confirmó el embajador de ese país en Ecuador, Chen Guoyou. Indicó además, que los barcos no entraron a este sector y siempre se han mantenido a una distancia segura.

Mencionó que desde el año 2018 el gobierno de su país ha prestado mucha atención a las faenas de pesca y que pidieron a las flotas que regularan sus operaciones de pesca en alta mar, de acuerdo al Derecho Internacional y a las leyes internas de las naciones cercanas.

Según dijo, exigieron a las naves que no entraran a los espacios exclusivos de otros países, por eso, el pasado 26 de abril los ministerios chinos obligaron a las empresas pesqueras a que dejen inmediatamente el área de las islas Galápagos. Guoyou aseguró que, al momento, los 200 barcos pesqueros se encuentran a 900 millas náuticas de esta zona.

Aclaró que el Pacífico Sur ha sido lugar de pesca tradicional no solo de barcos chinos, sino de otros países que se dedican a esta actividad en alta mar. El embajador también se refirió a la publicación de un reportaje en el periódico de Estados Unidos, The New York Times, sobre la dotación de cámaras para el ECU- 911.

Señaló que empresas de su país entregaron la tecnología de vigilancia para responder a emergencias, pero el uso que le den a esos instrumentos depende de cada país. Agregó que China está empeñada en mantener buenas relaciones con el Ecuador, donde han hecho negocios alrededor de 90 empresas de esta nación.

Sobre los defectos de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair realizada por Sinohydro, mencionó que a mediados de mayo estará listo el informe de fiscalización que hizo una compañía de Alemania. “Eso permitirá dialogar sobre la manera en que se realizarán las reparaciones”.

(JPM)

Fuente: El Telégrafo

Ecuadorinmediato.com