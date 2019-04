Marco Flores alerta que acuerdo con el FMI "es un ajuste brutal que recae sobre ecuatorianos" (AUDIO)

Audio Abril 30 - Marco Flores



"Otra cosa que plantea la Carta de intención con el FMI es el aumento de impuestos. Dice textualmente que van a trasladar los impuestos directos a indirectos", cuestionó. El economista Marco Flores, del Foro de Economía y Finanzas Públicas, alertó que, tal como está planteado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no se puede cumplir y calificó al acuerdo como "un ajuste brutal que recae sobre las familias ecuatorianas". Recordó las últimas publicaciones del INEC sobre pobreza, que indican que el 37.9% de la población sufre grave pobreza multidimensional; es decir, carencias graves en educación, salud, agua limpia, vivienda y comida; en el sector rural se eleva al 75%.

Explicó que la alerta que, desde el Foro Economía y Finanzas Públicas, emitieron es por el acuerdo al que llegó el Gobierno del Presidente Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Fondo está aquí porque Ecuador pidió que venga”, aclaró, al precisar que hay una responsabilidad directa con las autoridades del Gobierno. Flores expuso que, para todo Gobierno, debe ser “suficiente” la situación de Argentina.

“Tienen más de 800 mil indigentes y más de 2 millones de personas pobras solo en el último año”, alertó, así como la inflación, tasas de interés por las nubes.

Indicó que el acuerdo económico, en la forma en que está planteado, no se puede cumplir. En mayo, dijo, viene la misión del FMI y está previsto que introduzcan nuevos cambios. El economista lamentó que “hay un grupo de personas y analista, que le han vendido la idea al Gobierno y al país de que entrabamos a un acuerdo con el Fondo o la economía colapsada”.

Sobre las metas que no se pueden cumplir, comentó, Ecuador tiene un problema de una “excesiva deuda pública”, que está alrededor del 51% del PIB, (50 mil millones), que podría subir un poco considerando algunos contingentes.

Calificó al acuerdo del FMI como “un ajuste brutal que recae sobre las familias ecuatorianas”. Recordó la última publicación de marzo del INEC y la de diciembre del año pasado sobre pobreza, el 37.9% de la población sufre grave pobreza multidimensional, es decir, carencias graves en educación, salud agua limpia, vivienda y comida. “En esa situación hay 6 millones y medio de ecuatorianos”, acotó, al precisar que en el sector rural se eleva al 75%.

Además, indicó que la Población Económicamente Activa (PEA) tiene al 61.4% atrapada por el desempleo y subempleo, este último, que son ingresos precarios inestables. Otro factor, dijo, el 20% de los niños ecuatorianos sufren de desnutrición crónica.

Detalló que, según el INEC, de marzo de 2018 a 2019, se destruye 261 mil empleos adecuados con una gravante. “Este último año la PEA, no solo ha crecido, sino que esa población no crece y agrava la estadística”, indicó. De igual forma, dijo que el ingreso per cápita de los ecuatorianos, cae desde 2011. “8 años consecutivos”, así como la tasa de crecimiento económico del PIB, establecido en el acuerdo de intención, para el 2019-2021, es de 0.3%, cuando Ecuador necesita crecer al 5”.

Sobre los ejes del programa del FMI, manifestó que, primero, hay una drástica reducción de la inversión pública. Flores reprochó que en estos dos últimos años de Gobierno la inversión en obra pública ha decrecido de forma alarmante, esto, respondería a uno de los puntos que fueron consensuados entre Ecuador y el FMI: “La reducción de la inversión pública y obra del Estado decreció un 42% en el 2018, en este año, en el primer trimestre ha decrecido el 75%., pero lo peor de todo esto es que no tenemos inversión privada para compensar la falta de inversión pública”.

En este mismo contexto, señaló que en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional se planteó la reducción de empleo: “Se propone una reducción del gasto público, pero esa reducción está centrada en la reducción de empleo público. Han salido cerca de 12 000 empleados, lo cual ahorra USD 80 millones de dólares al año, pero, si se plantea cumplir con ese acuerdo se reducirá el gasto del 1% del PIB, estamos hablando de una disminución de cerca de 90 000 empleos”.

El tercer punto que se acordó con esta entidad es el incremento de tributos e impuestos, subir las contribuciones directas y según el Economista Flores eso se afectaría fuertemente a la clase trabajadora: “Otra cosa que plantea la Carta de intención con el FMI es el aumento de impuestos. Dice textualmente que van a trasladar los impuestos directos a indirectos. Esto es un monumento a la estupidez, porque estas medidas afectan a los más pobres. Además se van a reducir exenciones tributarias en comida, salud y educación, va a existir eliminación de subsidios, incremento de tarifas de servicios públicos y de venta de activos del Estado”.

Esta última parte estaría relacionada con vender las empresas públicas más rentables para el Estado, entre ellas la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT): “No se debe vender ni concesionar CNT porque eso va a derivar en un incremento sustantivo de tarifas y que muchos ecuatorianos no puedan tener acceso a una línea telefónica”.

Por otra parte, recordó que en Ecuador existen 2 800 000 personas que viven con menos de USD 3 dólares al día, y 1 700 00 personas que viven con menos de USD 1,50 dólares al día, quienes estarían seriamente perjudicados por estas medidas económicas adoptadas por las autoridades ecuatorianas.

El economista también explicó que varios anuncios de inversión extranjera realizados por el Gobierno han sido falsos, ya que sumados tendrían un total de USD 28 000 millones de dólares, porque en Ecuador apenas se logró una inversión externa de 1 000 millones de dólares, lo que no permitiría cumplir otra de las metas impuestas por el FMI, la acumulación de recursos de reserva por USD 13 000 millones de dólares hasta el año 2023: “Las estimaciones que hace el Gobierno para acumular recursos de reserva no van a venir de deuda ni de inversión, sino de un frenazo brutal a la economía que en lugar de gastar recursos en la gente va a acumular recursos en el Banco Central”.

