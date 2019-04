Así lo reveló el presidente de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez El presidente de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Jorge Rodríguez, durante una entrevista en el medio digital "La Posta", reveló que el Gobierno del Presidente Lenín Moreno ha desembolsado USD $2’400 mil "para establecer la relación del exmandatario (Rafael) Correa con el exvicepresidente Jorge Glas".

“En el contrato se establece que esa compañía tiene la obligación de determinar cuál fue la responsabilidad compartida, en efectivo, en dinero, con sobornos, para efectos de poder apuntar hacia ellos”, señaló.

Pero además, indicó que ha habido otros contratos que han resultado fallidos. Esta contratación, mencionó, la está llevando la Secretaría de Inteligencia, conjuntamente con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Procuraduría General del Estado (PGE).

“Pero necesitamos hacer la contratación, por ejemplo, la Procuraduría tiene la capacidad para efectos de hacer contratos con abogados a nivel internacional, porque necesitamos abogados especializados en la legislación de cada uno de los países. Está en más de 17 países la plata del Ecuador y es lógico que conozcamos eso”, añadió Rodríguez.

Sin embargo, a su criterio, no hay coordinación ni deseo de hacer estas cosas. “Es solo pura información para agradar a la opinión ciudadana, pero la intención, en sí mismo, no hay. (No le interesa) a nadie en este país, lastimosamente”.

En días pasados, el portal Dato Certero informó que el régimen de Moreno habría contratado a la empresa BRG (Berkeley Research Group), con sede en Miami, “solo para que establezca las supuestas pruebas que vinculen (casi a la fuerza) a Rafael Correa y Jorge Glas en supuestos actos de corrupción.

A través de su cuenta en Twitter, el Expresidente reaccionó: “Ni encuentran ni encontrarán nada, pero tendrán que responder por todos estos recursos malgastados. Los corruptos siempre han sido ellos”.

(JPM)

Fuentes: Twitter – La Posta – Dato Certero

Ecuadorinmediato.com