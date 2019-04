INTERPOL rechaza, una vez mas, reconsiderar pedido de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa

Según indicó la organización, "la Comisión no puede determinar que las condiciones de revisión bajo el artículo 42 del estatuto fueron cumplidas" La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) rechazó el recurso de revisión presentado por Ecuador, para emitir la alerta roja en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, quien es procesado por el secuestro del político Fernando Balda. Según indicó la organización, "la Comisión no puede determinar que las condiciones de revisión bajo el artículo 42 del estatuto fueron cumplidas". Esto quiere decir que no se encontraron elementos nuevos para difundir la alerta.