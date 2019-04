LA HORA (Zamora) Transportistas realizan caravana en rechazo a creación de nueva compañía de camionetas

Creación de nueva compañía de camionetas en El Limón causa malestar. Hubo protestas contra la ANT

ZAMORA. Decenas de transportista pertenecientes a las compañías de taxis ejecutivos y convencionales, de la cooperativa de trasporte urbano ‘Las Orquídeas’ y de las compañías de transporte mixto o camionetas de la ciudad de Zamora, la mañana de ayer, realizaron una caravana en rechazo al incremento de cupos y la posible creación de una nueva cooperativa de trasporte de camionetas en el barrio El Limón.

Susana Jirón, gerente de la compañía de camionetas ‘Río Zamora’, expuso su malestar y el de sus compañeros por la posibilidad de la creación de una nueva operadora. “Nuestra compañía está prestando el servicio en este sector y el trabajo no es bueno, no entendemos el afán para aumentar esta compañía, lo único que logrará es que nuestros compañeros tengan más competencia y por ende el trabajo no sea rentable”, explico Jirón.

Además, expuso que estos tres cupos remanentes que se pretenden entregar a esta nueva compañía, se los distribuya en las zonas rurales del cantón, ya que existen operadoras en barrios como Nambija, Nambija Bajo, Imbana, entre otros, que funcionan con una o dos unidades, lo que a su criterio no permite dar un buen servicio a los sectores en donde operan.

“Existe un estudio de movilidad realizado por el Municipio, en este se determina que el centro de Zamora está saturado de transporte, exigimos que las autoridades de la Agencia de Tránsito lo respeten y no se den estos cupos. Ahora nuestro trasporte no representa una ganancia digna”, asegura Jorge Samaniego, presidente de la Asociación de Taxistas de Zamora Chinchipe.

Esta caravana recorrió las principales calles de la ciudad de Zamora y culminó en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en donde los transportistas exigían hablar con el director provincial de esta entidad, quien por agenda de trabajo no se encontraba en la institución. Luego se dirigieron hasta la Gobernación de Zamora Chinchipe, para mantener una reunión con el representante del Ejecutivo y exigir que se finiquite la intención de crear esta nueva operadora.

EL DATO

En el cantón Zamora existen 15 compañías de camionetas y dentro de la urbe circulan más de 45 unidades.