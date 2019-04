Jefa Política de Durán detenida por extorción a comerciante

María Bazurto deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad y no podrá salir del país. La Jefa Política del cantón Durán, María Bazurto Andrade, fue detenida el pasado viernes, 26 de abril de 2019, por supuesto delito de concusión. La funcionaria habría pedido USD$ 400 dólares a un comerciante a cambio de renovar el permiso de funcionamiento, así lo informó una fuente policial.

La aprensión se realizó el delito flagrante y pese a las pruebas encontradas un juez la habría dejado en libertad. Bazurto Andrade llevaba un mes en funciones. Ella junto a su asistente personal, Steven Hurtado, fueron detenidos por extorsionar al propietario de una licorería.

Al parecer estas dos personas habrían montado un operativo falso, ocupando incluso un carro particular. Citaron al comerciante en un sitio determinado para que les entregue el dinero acordado. El denunciante informó que les entregó un cheque por USD $ 300 y 100 en efectivo.

El denunciante llamó al ECU 911 y los ahora acusados fueron detenidos en delito flagrante. El Gobernador del Guayas, Raíl Ledesma, aclaró que “un Jefe Político no tiene por qué visitar un local de comercio, licorera. Esa no es la función del Jefe Político”. Además, dio a conocer que la Bazurto fue separada de sus funciones.

El Fiscal de turno formuló cargos en contra de los dos ciudadanos, por el presunto delito de concusión, sin embargo el juez no acogió el pedido y no dictó prisión preventiva. La funcionaria deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad y no salir del país.

(AKM)

Fuente: Teleamazonas

EcuadorInmediato.com