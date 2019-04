Que me demuestren que conspiré contra Ecuador, son 10 años y no han hecho nada, advirtió Mario Pazmiño (AUDIO)

Audio Abril 29-Crnl Mario Pazmiño



El Coronel y exdirector de la SENAIN ha denunciado que ha sido vigilado desde casi una década El Coronel Mario Pazmiño, en una entrevista con Ecuadorinmediato, denunció que ha sido ha sido espiado por el gobierno de turno desde hace casi 10 años. "Me han vinculado con la CIA y en el gobierno de Rafael Correa se quiso decir que yo he conspirado contra el Ecuador pero aún no han logrado demostrar nada. A pesar de mis denuncias por vulneración de mis derechos no han hecho nada".

“Esto no viene desde el 2013, sino desde el 2010. En ese año yo presenté una denuncia, después de que se me robaron el carro, y anuncié que hubo un sin número de hostigamientos en mi contra y la de mi familia”. Explicó que presentó 34 fotografías de los vehículos de agentes de Inteligentes de la Secretaria de Inteligencia (SENAIN) que estaban a fuera de su casa.

“Estaba haciendo asediado y por eso hice la denuncia. Lo raro del tema es que cuando voy a la Fiscalía me preguntaron que si yo conocía los nombres de quienes me estaban hostigando para qué presentaba la denuncia. Nunca han hecho nada con relación al robo del carro y ya han pasado cerca de 10 años”.

Explicó que después de eso presentó otra denuncia, “con las fotografías en Fiscalía y tampoco se hizo nada. En el 2012 presentó un nuevo proceso y en este caso ya estaban involucrados dos personas de la Policía, mujeres de esta institución que fueron a hacer un escudriñamiento donde yo vivo para recabar información. Les tomé fotografías y les intercepto a estas personas, porque me habían avisado. Cuando yo bajé para conversar con estas personas, una estaba hablando por teléfono y dijo –no puedo contestar ahora porque llegó mi coronel- y se fueron corriendo”.

“Lo grave de esto es que al frente de mi casa, la SENAIN rentó un cuarto para colocar un cono acústico y poder interferir las conversaciones que yo tenía en mi entorno familiar. Esto conoce perfectamente la SENAIN”. Explicó que, el señor Diego Vallejo, dijo que él fue testigo presencial de un pago de miles de dólares por la vigilancia al Coronel Marino Pazmiño.

Explicó que en el 2013 ya se retiran los equipos de vigilancia que estaban frente a su casa. “Pero la mejor forma de hacerlo era colocando cámaras de 360 grados en mi casa. Pero lo extraño es que no hay otra cámara así en un radio de dos kilómetros a la redonda. No es que yo viva en una calle de alta circularidad”.

“Desde donde yo vivo más hacia el sur hay una cantidad de colegios, restaurants y ahí no hay una sola cámara. De mi casa a 300 metros expenden droga, pero la cámara está en mi casa. Eso es lo que recoge el New York Times (quienes hicieron un reportaje sobre estos casos)”. Explicó que cuando los periodistas de este medio recibieron esta información pidieron una entrevista a Coronel Costa de la SENAIN.

“Cuando ellos estaban haciendo la entrevista se percataron que el coronel Costa estaba dando la entrevista y que en el fondo estaba el sistema espejo del ECU 911. Por eso le preguntaron porque tenía las cámaras de esta institución, y él reconoce que la SENAIN tenía un sistema espejo del Ecu 911”.

Cuestionó que se vendió la idea de protección y seguridad con el ECUA 911, “pero reutilizaron este servicio para perseguir y vulnerar los derechos de la gente”.

Sobre su caso comentó que se han presentado una serie de pruebas que demuestran que se estaban utilizando equipos para vigilarlo. “Hay evidencias sobre esa situación y se puede hacer un peritaje de todo el trabajo de la cámara que está en mi casa. Hay un sin número de cosas, las fotografías tienen las placas y los nombres de las personas”.

El Coronel Pazmiño recordó que fue director de inteligencia, “los sistemas de inteligencia pueden hacer este tipo de operaciones siempre y cuando estén amparadas en algo legal. Todo tiene que estar avalado, se necesita una orden judicial, porque si yo te comienzo a seguir a ti es necesario tener un la orden”.

“En el caso de interesencia militar lo que se hacía en coordinación con la Policía pero con una orden”. El Coronel Pazmiño presume que tiene una conexión directa con la CIA y los Estados Unidos y por eso estaría siendo vigilado.

Pazmiño está inmerso en el bombardeo de Angostura donde presumiblemente habría informado primero al Gobierno Colombiano y a Estados Unidos antes que al Gobierno ecuatoriano. “Yo siempre le dije al presidente Rafael Correa que no había ninguna actividad especial de los sistemas de inteligencia. Nosotros pedíamos que nos comprueben que nosotros éramos miembros de la CIA”.

“Lo único que hicieron era botar basura, lodo encima de la reputación de una persona y tenía que defender mi honra contra todo un aparataje del Estado. Eso fue lo que pasó. Te estas enfrentando a todo el Estado. Yo no he corrido, me quede en el país”. Pazmiño aseguró que si se logra descubrir que ha traicionado a Ecuador que él mismo se entregará a las autoridades.

“Me acusaron porque había un acuerdo. Cuando yo fui a hablar con el Presidente Lenín Moreno le dije que se haga público los consensos entre el Presidente Rafael Correa y el Secretariado de las FARC”.

Explicó que el primero consenso era que se tenía que sacar a los mandos de la frontera que eran antagónicos de las FARC, “segundo la salida del director de Inteligencia, que era yo. Además de la tercera, la salida de la base de Manat a cambio de apoyo a la campaña-. Esas son tres cosas puntuales que no lo dicen”.

“Hay una declaración de un testigo protegido porque las FARC le querían matar”. El Coronel Pazmiño recordó que él era un objetivo de Las FARC, “eso lo sabía el ejército ecuatoriano desde hace mucho tiempo atrás, no es que yo pedí ser director de inteligencia”.

“Estive cerca de dos meses y me dicen que he estado toda la vida”. Explicó que cuando alguien trabaja en una organización de inteligencia esta lo resguarda o le protege. “Yo no estoy en Bélgica, México. Yo como director de inteligencia tenía contactos con todos los organismos s de defensa, era mi trabajo”.

“Lo que dicen ellos (el gobierno de Correa) es que yo me reuní en tres ocasiones con los del grupo militar y, lo dice el general Gonzales en su libro, las tres veces fue a pedido del Comandante General del Ejército, no a mi criterio. Yo fui por ser el director de Inteligencia”.

Aclaró que es un opositor al Socialismo del siglo XXI, “sobre el tema 30 S yo fui invitada a una programa de Patipoleo en Miami y viaje a hacer una exposición en el Centro por la Democracia. De ahí me invitaron para un desayuno, ese día voy a comprarme una leva, llegue hasta tarde. Era en un hotel y era abierto. Yo ingreso y me topo con Lucio Gutiérrez que estaba hablando, Gutiérrez estaba diciendo que fue mucho mejor su gobierno que el de Correa. Eso lo toman como que fue un acto conspirativo eso fue a una semana y media del 30S”.

Sobre el tema de Uribe comentó que fue invitado por Fernando Balda y Álvaro Uribe para que realice unas exposiciones sobre socialismo del Siglo XXI, “fui a Medellín y cuando me hospedo, y le dije a Fernando Balda que estaba acompañado de gente de inteligencia, él me dijo que eran empresarios. Hice mi exposición, pero ahí se dice que queríamos conspirar cuando yo solo fui a cumplir con el encargo”.

Pazmiño aclaró que no sabe “qué obtuvieron tras el espionaje”. “Cuando tienes temor de una persona porque crees que esa persona está haciendo una actividad mala, tratas de buscar sus refugios para ver qué hace. Ellos dicen que tengo suficiente información, yo la tengo en la cabeza y en otros partes que se tiene que guardar”.

Sobre las visitas que recibió, manifestó que “nunca” se reunió con la líder indígena Lourdes Tibán, ni con representantes de organizaciones como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). “Una vez vino a visitarme un señor de Guayaquil, justo días antes de la situación de una protesta nacional, y salieron a decir que yo me había reunido con Tibán, con los de las organizaciones como de la FUT y otras organizaciones, y que estábamos montando de la destrucción de los puentes internacionales y la toma de los aeropuertos”, ante esto, dijo que solicitó que comprueben tal hecho, “les dije sáquenme, saquen una foto, demuéstrenme que me reuní”, añadió.

De la misma manera, Pazmiño recordó que no ha visitado un cuartel desde 2008. “Desde que salí de la institución nunca he pisado un cuartel porque el Gobierno de Correa decía que yo trabajaba con gente de inteligencia que estaba en las unidades militares, yo no iba a poner en riesgo a la gente que trabajó conmigo o que está trabajando en el sistema de inteligencia”.

En ese sentido e refirió a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), de la cual mencionó “no tenía gente de inteligencia, era gente improvisada, eran cuotas políticas, así se hizo inteligencia en este país”, e indicó que se reunió con coronel por temas, únicamente, relacionados al caso Gabela, en el incluso habría estado presente la esposa y un hermano del General. Si yo hubiera participado en un hecho que comprometa a la seguridad del Estado con el poder que tiene o tenía Correa, no creen ustedes que me hubieran sacrificado. El primer día que salí dije señores ahí está mi vida, revisen todo, han pasado diez años y sigo aquí esperando una disculpa del anterior Gobierno y seguiré esperando, creo”, concluyó.

Está prevista una rueda de prensa donde anunciara las acciones legales que tomará frente al Estado. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato