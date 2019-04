Preguntas de consulta popular sobre CPCCS-T, despidos y privatización "no garantizan libertad de elector", según CC (DOCUMENTO)

La exintegrante del Consejo de la Judicatura (CJ), Angélica Porras, y el abogado Richard González fueron quienes impulsaron esta iniciativa La exintegrante del Consejo de la Judicatura (CJ), Angélica Porras, y el abogado Richard González presentaron una solicitud para convocar a consulta popular con tres preguntas y pidieron que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre la constitucionalidad de las mismas. La primera hace referencia a ratificar o no las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), la segunda si es que la ciudadanía está de acuerdo o no con los despidos masivos, y la tercera, sobre las privatizaciones. Según el dictamen de la CC, estas cuestionantes "no garantizan la libertad del elector".