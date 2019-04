EL DIARIO (Manabí) Altos costos ponen en jaque a los usuarios

Maritza Cevallos no sabe qué hacer. De 20 dólares que cancelaba en su planilla de luz, pasó a adeudar $ 378 en este mes, imposible de pagar

Cevallos, quien vive en El Florón, no se explica por qué.

Indica que su aire es el viento, su lavadora, una tina, y solo tiene un televisor en su casa, en donde viven cinco personas.

“Me indicaron, en el reclamo, que debo esperar ocho días. No me especificaron si me cortarán la luz por no pagar, ese es mi miedo”, dice.

Algo parecido le sucedió a Fernando Guillén, quien de 23 dólares, pasó a $ 494.

Para él, fue sorpresa, pues es una cantidad de un hotel o de una empresa.

Él vive con su esposa en una casa de una planta, tienen un aire acondicionado y solo un televisor.

“Pasamos solo en las noches. En el día ambos trabajamos”, asegura.

Su caso sí fue revisado por la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) que, tras su reclamo, solucionó el problema.

Ahora, su nueva planilla indica que adeuda 41 dólares.

EN REVISIÓN. Enrique Veloz, administrador de la Unidad de Negocios de Cnel Manabí, detalló que se encuentran en un proceso de revisión de mecanismos de actuación ante estos reclamos.

Aclaró que con la decisión del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de dejar sin efecto la resolución aprobada por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), respecto a establecer el pliego tarifario del servicio de alumbrado público, se devolverán los valores a los usuarios perjudicados.

Indicó que no debe existir temor de cortes de luz a la población, pues para quienes tienen reclamos formales, hay un proceso abierto.

Sobre uno de los casos antes mencionados, indicó que ya se resolvió y el error fue de facturación, pues se tenía una mala lectura del medidor.

DEFENSA. Guillermo Celi, asambleísta nacional, ha recalcado en sus redes sociales que el cuidado del bolsillo de los ecuatorianos es fundamental.

Él fue uno de los que reclamaron que en Manabí la luz eléctrica era más cara que en el resto del país.

“Con la revocatoria de la Resolución 51/18 del Arconel, que incrementaba la tarifa de alumbrado público, se debe también devolver la plata cobrada injustamente. Efectuaré seguimiento a este tema para que se cumpla”, citó en Twitter.

Aclaró que el dinero de quienes cancelaron tiene que devolverse mediante nota de crédito.

Altos costos. Más del 80 por ciento del consumo y la facturación eléctrica se concentran en siete provincias del país, entre ellas Manabí, que ocupa el tercer lugar.

Carlos Pérez, ministro de Energía, luego de una reunión con trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), en Guayaquil, anunció que los cobros adicionales que se realizaron por el servicio de alumbrado público deberán ser reintegrados a los clientes.

Además, explicó que el Gobierno decidió dejar sin efecto el tarifario aprobado el 28 de diciembre del 2018 para corregir las distorsiones provocadas por el esquema que establecía un total de catorces rangos de consumo.