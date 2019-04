Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz para www.ecuadorinmediato.com No hubiera imaginado escribir para la historia un editorial como este, pero debo hacerlo para consignar el nivel de represión selectiva que están ejerciendo desde el poder el gobierno del presidente Lenín Moreno. Es una mezcla confusa entre traición, confusión y temor el que les mueve a atacar a la prensa digital con el fin de acallar las denuncias sobre el caso INA y que han surgido en su contra, y que crecen en forma impresionante con cada acto represivo. Equivocados, con un sinfín de actos de torpeza supina, el caso de Ecuadorinmediato ha mostrado el lado represor del actual gobierno de Ecuador.

CASO ECUADORINMEDIATO: EL GOBIERNO DE LENIN MORENO QUEDA COMO REPRESOR DIGITAL

No hubiera imaginado escribir para la historia un editorial como este, pero debo hacerlo para consignar el nivel de represión selectiva que están ejerciendo desde el poder el gobierno del presidente Lenín Moreno. Es una mezcla confusa entre traición, confusión y temor el que les mueve a atacar a la prensa digital con el fin de acallar las denuncias sobre el caso INA y que han surgido en su contra, y que crecen en forma impresionante con cada acto represivo. Equivocados, con un sinfín de actos de torpeza supina, el caso de Ecuadorinmediato ha mostrado el lado represor del actual gobierno de Ecuador.

Escribo estas líneas, luego de una semana entre el 21 al 27 de abril de 2019, con un sentimiento de pesar, pero al mismo tiempo con uno de reclamo digno para exigir la corrección del gobierno de mi País, el del presidente Lenin Moreno Garcés (2017-2019) a que remedie su equivocación grotesca al haber atacado a Ecuadorinmediato, todo como resultado de una reacción indebida de quien se siente afectado por las denuncias en su contra y que no halla respuesta ni protección frente a tales acusaciones.

El actual gobierno proclamó con el inicio de su gobierno que procedería en absoluto respeto a la prensa y sus libertades, destacando que se diferenciaría del anterior y que prometía un espacio donde se “respiren aires de libertad” Solo el paso de los días en el ejercicio del cargo le han dejado al régimen a esta como una supina mentira, como las palabras típicas de muestra de la traición y sus traidores al actuar de manera sinuosa y grotesca contra la prensa, en especial la de los nuevos tiempos, la prensa digital, como una muestra de que van perdiendo la batalla de la verdad que en esas páginas se denuncia a cada segundo y que lo minan con cada represión.

Lo que ha hecho el gobierno de Lenin Moreno contra el Sistema Informativo Ecuadorinmediato es un proceso de represión selectiva hasta caer en una equivocación infame, que les ha mostrado de cuerpo entero ese lado represor. Son represores y doblemente represores por traición oprobiosa. Es una verdad dura y difícil de superarla: quienes integran el equipo de gobierno y que por cierto obedecen a esa traición política, porque antes estaban en la vereda de enfrente acusando a Moreno Garcés de todos los males, esos son los que le han marcado la mala imagen de represor con un furioso odio político con la que hoy alimentan los actos del mandatario ecuatoriano.

A principios del pasado mes de marzo de 2019 al régimen le estalló una bomba entre sus manos: el caso de los “INA Papers”, y con el desató los terribles efectos que tiene el pánico de saberse culpable de las acusaciones de corrupción en contra del presidente Lenin Moreno, su entorno político, sus relaciones amistosas con negociantes y tramitadores, llegando en forma lamentable hasta su círculo familiar directo. Esta fue una filtración de documentos y sacaron a luz - como en muchos casos a nivel mundial que han terminado en sanción contra exmandatarios de otras naciones - revelaciones de presuntos negocios, donaciones, adquisición de bienes, daban a entender que el mandatario estaba salpicado por el mal de la corrupción, y que debía responder por cifras millonarias de empresas off-shore, así como en cuantiosas cuentas ubicadas en paraísos fiscales de Panamá, o en bancos de Suiza, España, China o Belice.

Bien se dice que: “No es el poder lo que corrompe sino lo que se hace para quedarse con el mismo”, por ello el temor del gobierno ecuatoriano es enfrentar a estas denuncias y, han hecho casi todo por evitar que estas denuncias se conviertan en verdaderas y traigan consecuencias. Han pactado con la justicia conformando la corte de “a 14”, han acordado con la legislatura demostrado con las palabras soeces de la presidenta Cabezas, han logrado nombramientos de funcionarios en pro de protección como la “fiscal de a 10” y han sumado complicidades con el silencio de la “gran” prensa que ha callado en forma indigna todo lo referido al tema.

En medio de todo este proceso de ocultamiento en busca de impunidad, surge un malhadado proceso de infiltración en la intimidad del presidente Lenin Moreno, tanto a sus cuentas de correo, sus llamadas telefónicas, sus mensajes en redes sociales y en sus álbumes fotográficos que tratan de sumar acusaciones al nivel de vida del presidente, sus contactos y conversaciones. Este delito contra los derechos humanos del mandatario es repudiable, condenable y debe ser perseguido por las leyes ecuatorianas e internacionales, ya que afectan a la honra y buen nombre del presidente ecuatoriano.

Como punto importante a estas alturas debo declarar que por un principio ético, y además, como una norma del periodismo en ECUADORINMEDIATO, nunca y por ningún motivo se topa lo personal ni la intimidad de ninguna persona, ni del presidente como de nadie. No nos sentimos con derecho a aquello y las cerca de 330 mil noticias lo comprueban ya que nuestro accionar siempre ha sido ese y nos mantenemos en ello. Por eso, cuando salieron a flote las revelaciones de la infiltración contra el licenciado Lenin Moreno y su familia, la disposición fue, eso no lo haremos público, en ninguna forma, ni en nuestra web como en nuestras redes sociales. De esto queda constancia histórica.

Alarmados e indignados en el régimen al ver las intimidades del mandatario expuestas de forma tan grotesca, el gobierno inició un proceso de investigación para hallar a los culpables, que es totalmente comprensible y justificable ya que está de por medio la dignidad de las personas y esta acción delictiva es punible en su totalidad. Mas, el temor de lo primero, del caso INA contagió de pánico a lo segundo, y desataron una represión descalificadora que se les ha vuelto en contra porque se están equivocando en forma sospechosa, logrando con ello que la gente comience a dar validez a lo expuesto por el caso INA con un resultado imprevisible.





El pasado 29 de marzo de 2019, un funcionario en nombre de la Presidencia de la República denunció a Ecuadorinmediato por una presunta violación del derecho de uso de dos fotos con la imagen del presidente de Ecuador Lenin Moreno, en lo que se llama abuso de @copyright ante la empresa de servicios de alojamiento de páginas que usamos IWEB.Com, que está ubicado en Canadá con el fin de que nos sancionen y obligue al retiro de tales gráficas, de las noticias que acompañaban.

Es grave el reclamo, porque es preocupante que nos reclame una persona en particular, pero muy distinto y con un alto grado de gravedad que nos reclame el estado ecuatoriano, que nos expongan a sanciones de otro estado como el Canadá y que nos deje en indefensión ya que el deber de un estado es protegerlo y no acusar a un medio de comunicación ecuatoriano frente a otra nación.

Como Ecuadorinmediato recibimos el 1 de abril de 2019 la notificación de IWEB que respondimos inmediatamente y lo denunciamos inculpando del hecho a la Presidencia de Ecuador en nuestra edición digital de esa fecha. Pero, en la empresa IWEB no se aceptó la respuesta, se insistía que la denuncia de presidencia seguía y se nos mantuvo en un asedio por 22 días sin aceptar nuestra posición. Ese 22 de abril a las 13h00 se procedió a suspendernos por primera vez aduciendo que no habíamos contestado, reclamos, gestiones y demás lograron que tras dos horas a las 15h00 se nos rehabilite.

El 23 de abril a las 09h50 se procedió a suspendernos con la notificación de que sería definitivo, con lo cual se desató el proceso de clausura de Ecuadorinmediato en ese servidor, pero con repercusión ante el mundo. Lo denunciamos, y saltó la presión de muchos de nuestros lectores en el planeta que se manifestaron ante el servidor y los servicios webs exigiendo nuestra reapertura. Fue este enérgico reclamo y la posición firme de nuestra parte los que demostraron la equivocada medida de IWEB, que se vió obligada a retirar la clausura y a las 16h00 de ese día nos rehabilitaron y salimos al aire con nuestro reclamo.

La pregunta lógica es ¿Qué contenían las fotos del reclamo?, y por el código que nos solicitaron podemos señalar que fueron dos: la primera, una imagen del presidente Lenin Moreno interviniendo en una cita presidencia en Chile en marzo/2019, y la otra, la reunión en el palacio de gobierno con el presidente del Banco Mundial. Esas fotos nos fueron facilitadas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, y publicadas en su plataforma flickr. Son fotos públicas, tiene el debido respaldo de ley y pueden así como deben ser usadas para información y es lo que hicimos.

Nosotros no fingimos el ataque esto fue real. Enfrentados al reclamo masivo de nuestros lectores que se cuentan en varios cientos de miles en el mundo, en la presidencia se optó por mentir al rechazar la acusación que les hicimos de ser ellos los causantes de la clausura. Un lamentable comunicado emitido por el subsecretario Oscar Montero, la noche de ese 23 de abril, salió a empeorar las cosas ya que faltaba a la verdad al asegurar que la presidencia no tenía nada que ver en el tema. Fue cuestión de minutos para lograr en redes sociales demostrarle su falsedad y de paso generar una tendencia de reproche a los términos de Montero al que le corrigieron su redacción. Torpe la reacción de la presidencia.

A día seguido el miércoles 24, en Radio Sucesos, el secretario Andrés Michelena agravó más las cosas con la acusación en contra de Ecuadorinmediato de haber publicado un fotomontaje del presidente Moreno, sin explicarse a sí mismo que las fotos que habíamos presentado fueron las que ellos nos dieron y que eran públicas. Enfrentado a su propia contradicción no atinó sino a aceptar que había persecución ya que “hay 25 denuncias más” presentadas contra nuestro medio y que serían tramitadas en breve. De paso, se mostró ofensivo conmigo, desatando su odio político por el cual deberá ser sancionado, y terminando con una serie de cuestionantes injuriosos. Es decir, torpeza tras torpeza, para tratar de encontrar culpables en lo que se les inculpa, como tratando de justificarse ante el presidente Moreno.

Para el jueves 25 de marzo, en Radio Majestad, el consejero presidencial Juan Sebastián Roldán terminó por aceptar lo que antes se había negado: Que fue la presidencia de la República la que presentó la denuncia contra nosotros y, como si fuese una equivocación, dijo que dejaba en manos de las redes sociales la sanción consiguiente. Pero no, no estaba equivocado sino que confirmó la persecución ya que a día seguido, el viernes 26 de abril de 2019 Twitter.com suspendió nuestra cuenta con más de 408 mil afiliados, una que tanto nos había costado lograrla en los últimos 9 años. El argumento es el mismo las denuncias por las fotos de la presidencia.





La denuncia de ECUADORINMEDIATO solo sacó a flote la serie de abusos y atropellos del gobierno de Lenin Moreno Garcés que está sufriendo la prensa digital en el Ecuador. Al levantar nuestro reclamo se animaron a expresar muchos casos de páginas, plataformas, emisoras de radio on-line, estaciones nativas de televisión digital, así como muchas cuentas en redes sociales. Lo insultante del caso es que a todas se les acusó por parte de la presidencia, o los trolls de este lado del poder, de haber sido los causantes de estos cierres, con el argumento de haber difundido los detalles de la infiltración de INA Papers. Y a todos nos aplicaron la misma medida los servidores digitales internacionales: no aceptar ninguna razón de nuestra parte y, negarse a toda acción que responda al reclamo de la presidencia de Ecuador. Es un ataque directo a la libertad de la prensa digital que muestra el lado represor del gobierno y su guerra sucia contra la prensa digital.

Y también se extienden con los ataques contra el ciudadano sueco Ola Bini a quien no tienen todavía de que inculparle, y sin embargo esta detenido injustamente. Igual sucede con la inculpación a Ricardo Patiño y otros más que se vuelven víctimas de la represión contra la prensa digital, las redes sociales y cuentas personales de sus opositores.

Cada ataque, cada represión, solo confirma una por una las inculpaciones de los INA Papers, cuyo dedo apunta cada vez más cerca en contra del presidente Lenin Moreno y su gobierno.

Han actuado equivocadamente y con ello la pérdida de credibilidad por irse contra ECUADORINMEDIATO demuestra lo falso de su denuncia, que no saben cómo justificarla y menos salirse de ella. Queda para la historia que tú, María Paula Romo Ministra del Interior, Juan Sebastián Roldán consejero presidencial, Andrés Michelena Ayala Secretario de Comunicación, Oscar Montero subsecretario, ustedes son señalados como los principales de esta represión equivocada contra nuestro medio de prensa digital. Esta crónica no podrán callarle nunca. Si bien pueden cerrar nuestra página web, pero no la podrán borrar del espacio donde se ha regado ya a estas horas en forma imponente y que les enrostrará para toda su vida, ya que siempre habrá una memoria que los acuse y los enrostre por su actuación indigna con la verdad y la razón.

Por eso ahora:

¡EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO RETIRE LAS 25 DENUNCIAS CONTRA ECUADORINMEDIATO!,

¡QUE CESE EL ASEDIO CONTRA NUESTRO MEDIO DE PRENSA DIGITAL ¡

¡QUE NOS REHABILITEN LA CUENTA DE TWITTER CERRADA INJUSTAMENTE!

Y, ¡QUE EL GOBIERNO DE ECUADOR SE DISCULPE POR ESTA REPRESIÓN!

Queda como lección de dignidad:

“ALGUNAS VOCES QUIEREN CALLARNOS, PERO SON MUCHAS MAS LAS QUE QUIEREN ESCUCHARNOS” Francisco Herrera Aráuz.

Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com

