Ecuador apelará fallo que prohíbe ingreso de petroleras a comunidades waorani

Según el Gobierno Nacional, se presentaron documentos, videos y se demostró el cumplimiento de todos los estándares, pero estos elementos no se tomaron en cuenta El Gobierno de Ecuador informó que apelará el fallo judicial que prohíbe el ingreso de petroleras a zonas habitadas por los indígenas waorani en la Amazonía. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a través de un comunicado indicó que "apelará la decisión, considerando que a pesar de que se presentaron documentos, videos y se demostró el cumplimiento de todos los estándares, estos elementos no se tomaron en cuenta".