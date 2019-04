OPINIÓN (El Oro) Piden se les deje ingresar agua

Director del CRS asegura que no hay prohibición

MACHALA. En orden y encolumnadas en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Machala, encontramos a un grupo de familiares de las Personas Privadas de Libertad (PPL), listas para visitarlos. Con ropa ligera y unas cuantas fundas, las madres, esposas, hermanas, tías o abuelitas; esperaban atentas al llamado de los guías, para ingresando al reclusorio, donde tienen la oportunidad de pasar algunas horas con sus seres queridos. Sábanas, colchones, ropa limpia y hasta nueva; era parte de la indumentaria que llevaban estos familiares, que en su mayoría se trataban de mujeres. Relatos Narcisa Yuvi, llegó desde La Troncal, provincia del Cañar. Dijo que venía a visitar a su hijo quien cumple prisión desde hace ocho meses, por lo que cada mes viene a Machala. Mencionó que en todo este tiempo no ha tenido mayores contratiempos, puesto que se les da las indicaciones de lo que pueden portar, que pueden traer y que, lo cual lo cumple para evitar que la regresen y pierda su viaje que es algo lejos. Otra mujer que prefirió el anonimato, coincidió en que sí tienen las facilidades para ingresar, si bien las revisiones siguen siendo minuciosas, sin en embargo no son exageradas y diría que están dentro de las leyes, acotó. Alimentos No obstante, también hubo reclamos, principalmente porque no se les permite ingresar agua, en funda y tampoco en botella, para el consumo de los internos, aseguraron que se dio la prohibición, pero no les explican el porqué de la medida. Bárbara Franco, llegó desde el barrio Martha Bucaram, del norte de Machala. Llegó con alimentos y mucha ilusión por ver a su familiar, pero se topó con la sorpresa de que no se le permitió ingresar, que era lo que más pedía su familiar, porque el agua que se suministra en el CRS no es de su agrado. Lo mismo señaló Gisella Torres, quien reside en la ciudadela ‘Leonor Aguilar’, también al norte de la ciudad. Dijo que gaseosas que van en botella al igual que el agua, si se deja ingresar y el agua no. Las galles en taco y otros empacados, tampoco se da paso y únicamente pueden llevar la galleta que se compra por libra. No hay restricción Juan Pablo Romero, director del CRS de Machala, aclaró que no existe ninguna prohibición, pero que seguramente la medida se la tomó por alguna prevención que luego se les sería reportada. Señaló que personalmente suele hacer la supervisión el día de visitas y no se han antes situaciones como las de no ingreso del agua, por lo que solicitará el informe y de ser necesario se adoptarán correcciones necesarias. Añadió que los familiares no tienen porqué preocuparse por el suministro del agua, puesto que dentro del Centro se la entrega diariamente. En cuanto al ingreso de manera ordenada, precisó que esto se está logrando gracias a la aplicación de un sistema informático, que les permite tener una base de datos, para que los visitantes no tenga que esperar demasiado antes de visitar a los PPL. Esta medida permitió que personas inescrupulosas, no se aproveche de la necesidad de los familiares de los reclusos y les vendan los puestos, como se venía haciendo, especificó el funcionario. Visitas Las personas para entrar al Centro de Rehabilitación, deben portar su cédula de identidad, la misma que de manera opcional es recibida el viernes en la noche o los sábados, para quienes realicen las visitas los domingos. No todas se acogen a este sistema, principalmente quienes vienen de otro cantón o habitan en sectores alejados a la cárcel. Entre las peticiones que estas madres (en su mayoría) hicieron, fue que se mejore la alimentación, puesto que habría quejas de sus familiares por la cantidad y menú entregado. (OM7)