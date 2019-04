LA PRENSA (Chimborazo) Se pone fecha para remate de acciones

La causa llegó a este punto porque a pesar de existir una resolución de autoridad competente desde hace 3 años, en la que se dictó que la Prefectura debe cancelar a los extrabajadores, no se lo ha hecho

Riobamba/ Será el cuatro de junio de 2019 cuando salga a remate el paquete accionario que el Consejo Provincial de Chimborazo tiene en la Empresa Eléctrica Riobamba Sociedad Anónima (EERSA), y así lo dio a conocer César Robles, abogado defensor de los trabajadores jubilados de la Prefectura Provincial.



Datos. “Con fecha diecisiete de abril de 2019, el inspector de Trabajo de Chimborazo, quien está a cargo del proceso de ejecución del pliego de peticiones de los jubilados, ha dispuesto que se efectúe el remate del paquete accionario que el GADP-Chimborazo tiene en la EERSA”, explicó el profesional. La causa para haber llegado a este punto fue porque a pesar de existir una resolución de autoridad competente desde hace 3 años, en la que se dictó que la Prefectura debe cancelar a los extrabajadores, no se lo ha hecho.



Remate. Robles explicó que la Ley de Compañías prevé que frente a un deudor, que tiene un paquete accionario en alguna compañía, como la EERSA, que es una sociedad anónima, hay que embargar. “En ese escenario yo aspiro que el Consejo Provincial cancele la deuda, porque hasta el cuatro de junio puede pagar y así oponerse al remate. Esperamos que se lo haga”, enfatizó el profesional del Derecho, quien además recordó que quienes tienen prioridad para este remate son los accionistas de la EERSA, como por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados o el Ministerio de Recursos No Renovables, exMinisterio de Energía.



Llamado. Uno de los llamados que hizo el abogado Robles fue que espera que prime la sensatez y que se pague la deuda de 2’162.727 con los jubilados de la Prefectura de Chimborazo, tomando en cuenta que estas acciones no le pertenecen a ninguna autoridad de turno, sino que son de la provincia de Chimborazo. “Es obligación de las autoridades que están todavía en el poder el cancelar. Si no han cancelado es porque simplemente no han querido”, enfatizó Robles, quien recordó además que no se pidió el embargo ni de las cuentas ni de la maquinaria para no afectar más a la provincia.A