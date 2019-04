Juan Cristóbal Lloret: "Nosotros no estamos buscando el reparto" (AUDIO)

Audio Abril 26 - Juan Cristóbal Lloret



El coordinador de la Revolución Ciudadana advierte que "ninguna bancada tiene fuerza para llegar por sí solos a la presidencia de la AN" La Bancada de la Revolución Ciudadana presenta una agenda que busca la independencia de poderes de la Asamblea Nacional (AN). Así lo informó De acuerdo al asambleísta Juan Cristóbal Lloret, coordinador de dicha bancada, "es lamentable la imagen que hoy presenta la AN", así lo manifestó la mañana de este viernes, 26 de abril de 2019, en declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de ECUADORINMEDIATO.COM

De acuerdo a Lloret, la Revolución Ciudadana busca “sacar del hueco en el que ha caído la actual AN”, para él esta institución se ha convertido en “una sucursal de Carondelet, quizás, con un claro direccionamiento desde el Gobierno, desde el Presidente Moreno, con respecto a lo que se tiene que hacer desde la legislatura, en función de los intereses del Gobierno y por lo tanto eso ha dado cuenta de esa caída importante de la imagen y aceptación ante la ciudadanía”.

Por tal razón, dio a conocer los objetivos del plan establecido por su bancada para “superar” este escenario. Entre ellos, está: buscar una AN independiente, “nosotros no estamos buscando el reparto, no nos interesa el reparto de comisiones de la Presidencia o de la Vicepresidencia”, apuntó.

Según Lloret, existen “temas más profundos” que deberán llevar a cabo el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, tales como, rescatar la imagen de la institución, “como una AN independiente, como primer poder del Estado, pero sobre todo con la posibilidad de llevar adelante un frontal y claro proceso de investigación con respecto a las denuncias de corrupción del círculo cercano del Presidente Moreno sobre INA Papers”; y la fiscalización al actual Gobierno por los temas del corrupción.

Además, dijo estar “abiertos” para que se realice este mismo proceso a la gestión de gobiernos anteriores, “en el marco del respeto al debido proceso, pero sobre todo del fortalecimiento institucional de garantizar desde la Asamblea una plena independencia de poderes, sobre todo del poder judicial que se ha convertido en un instrumento de persecución, no de delito sino de personas”.

Un tercer elemento, parte de los objetivos de la Revolución Ciudadana, es llevar a la AN los temas que se “necesitan poner en el debate”, relacionados al empleo y la economía, “más aún cuando tenemos al frente una firma de un acuerdo con FMI, que significa una serie de regresiones en derechos y hacer más vulnerable aquella población que ya de por si tiene una condición de vulnerabilidad”, mencionó.

En cuanto a la posibilidad de plantear posibles nombres de su bancada para ocupar la presidencia de la Asamblea, Lloret, aseguró que “tienen buenos cuadros”, aunque no precisó quienes. “Tenemos muy buenos cuadros, gente con mucha solvencia. Si de algo me siento orgulloso es de tener a mi lado compañeros con convicciones, con principios, y sobre todo con solvencia administrativa y moral, que tanta falta le hace al país”.

En ese sentido, a su criterio, ninguna bancada tiene la fuerza política para llegar “por sí solos a la presidencia de la AN, por lo que, dijo, se “necesita generar acuerdos transparentes”, en el marco de la agenda planteada. “La Revolución Ciudadana no puede captar la presidencia de la AN, ni ninguna fuerza política, eso es evidente. Ni CREO, ni los social cristianos, ni la misma bancada oficialista, que se terminará dividiendo en dos o en tres, no tiene la fortalece para captar por sí sola la presidencia de la AN. Necesitamos generar acuerdos transparente en el marco de los elementos que mencioné”.

De la misma manera, dijo estar abiertos y dispuestos a dialogar con otras fuerzas políticas en el marco de garantizar independencia, investigación de INA Papers y un proceso de fiscalización al Gobierno de Moreno.

Lloret también aprovechó para solidarizarse con el medio por la persecución que sufre ECUADORINMEDIATO.COM, por parte del Gobierno Nacional. “Nuestra solidaridad y rechazo ante la actuación de diferentes autoridades del Gobierno”, mencionó.

Fuente: EcuadorInmediato.com