Trabajadores de la Salud advierten de serias afectaciones en servicios médicos tras despido de 2500 trabajadores (AUDIO)

Audio ABRIL 26 - DAYSI ROSADO



Además, exigen reincorporación inmediata a sus puestos de empleo Daysi Rosado, Representante de los trabajadores de la Salud, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre la situación que atraviesan los ex colaboradores del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y explicó que sus acciones buscan la reincorporación de 2500 personas que fueron despedidas. De igual forma, acusó a Verónica Espinosa, titular de esta Cartera de Estado, de mentir públicamente al asegurar que los servicios médicos en el país no se verán afectados.

Rosado manifestó que estos despidos han tenido como cómplice a la prensa del país, la misma que no se ha pronunciado sobre el despido de 2500 personas y mucho menos sobre el informe técnico que indica la reincorporación de 1519 trabajadores: “La prensa calla, hemos denunciado hasta la saciedad lo que está pasando y no hemos tenido respuesta. Es público que 2500 personas perdieron sus empleos y la Ministra no habló sobre el acuerdo técnico emitido por ellos y la Secretaría de la Política para reintegrar a más de 1500 trabajadores”.

De la misma manera, señaló que hace pocos días logró reunirse con el Presidente de la República, Lenín Moreno, para contarle brevemente todos los atropellos de los que han sido víctimas: ”El lunes pude hablar 2 minutos con el señor Presidente y manifesté que la información de los despidos que ha circulado es falsa y que la señora Ministra ha mentido porque la realidad de los despidos del MSP es a compañeros operativos”.

En este contexto manifestó que más del 70% de todos los despedidos eran personas que realizaban su trabajo en el área técnica, por lo cual, los servicios médicos se verán afectados directamente: “Los despedidos son a compañeros operativos, compañeros de control vectorial, camilleros, del equipo técnico, también se despidieron a embarazadas y personas con discapacidad. Algunos tenían más de 6 años trabajando, pero lo que las autoridades no se dan cuenta es que la ciudadanía está siendo afectada porque no se les está dando la atención que requieren”.

Para concluir, Daysi Rosado indicó que su lucha continuará hasta que se restituyan los 2500 empleados despedidos y que ya no confían en diálogos o acuerdos nacionales llamados desde el Ejecutivo: “Hemos venido dialogando con las autoridades de Gobierno más de un año, con la Ministra Espinosa 12 meses en mesas de trabajo que botó a la basura. Inclusive si logramos que nos restituyan eso no debe ser considerado como un favor, sino como un derecho”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra