Caso Juliana Campoverde: Audiencia preparatoria de juicio contra Jonathan C. se reinstalará el 2 de mayo

"Exijo que me devuelva a mi hija y su honra; él debe pagar todo lo que ha hecho, ya que no es justo que quede libre", dijo Elizabeth Rodríguez, madre de la joven desaparecida en 2012 La jueza de la Unidad Judicial Penal, Yadira Proaño, reinstalará la audiencia preparatoria de juicio contra Jonathan C., pastor evangélico de la Iglesia Oasis de Esperanza procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado muerte de Juliana Campoverde, el próximo 2 de mayo de 2019, a las 09h00, en el Complejo Judicial Norte de Quito.