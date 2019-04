Liberación del precio del gas industrial "afectará a economía nacional en su conjunto", advierte Pasquale Cerbone (AUDIO)

Audio Abril 26 - Pasquale Cerbone



El catedrático universitario no descartó además, que esta decisión forme parte del acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional El Gobierno Nacional anunció que se liberó el precio del gas natural empleado por los sectores industrial y eléctrico. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 724, el costo de este tipo de gas variará de acuerdo con las condiciones del mercado. El precio del gas de uso doméstico no se modificará, según aclaró el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de ECUADORINMEDIATO.COM, Pasquale Cerbone, docente de Economía de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), advirtió que esta decisión afectará a la economía nacional en su conjunto.