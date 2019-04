Programas del FMI privilegian pago de deuda externa sobre crecimiento económico, alerta Foro de Economía

Explican que no es verdad que no hay otra alternativa que no sea el camino publicitado el Gobierno, así como varios economistas "Suficiente es observar lo que ahora mismo está sucediendo en la República Argentina para seriamente cuestionar en Ecuador el camino de la contracción económica programada con drasticidad". El Foro de Economía y Finanzas Públicas busca dar una alternativa a la política económica que se está siguiendo, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Explican que los programas de Consolidación Fiscal de este organismo privilegian el pago de la deuda externa sobre el crecimiento económico "que es objetivo principal de la economía".