Ministro Pablo Campana niega relación con empresa de buque que abastece de combustible a flota china

A través de su cuenta en Twitter, explicó: “Acabo de llegar de un viaje largo desde Amsterdam, promoviendo nuevas inversiones para Ecuador y me encuentro con algunas imprecisiones en las redes. Por eso, apenas aterricé y por respeto a la ciudadanía, quiero aclarar algunos comentarios que he leído. El buque María del Carmen IV no es de mi propiedad, no es de mi esposa, no es de mi suegro y nadie de mi familia cercana tiene relación comercial alguna con la empresa Oceanbat, que entiendo opera en Ecuador desde hace más de 20 años”.

“¡Una vez más ha quedado desmentido lo que se dijo en algunas publicaciones! Los ecuatorianos que me conocen saben que soy transparente, honesto, no me presto para ilegalidades ni sinvergüencerías y sirvo a mi país con total transparencia”, reiteró.

Aseguró además, que como Ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en cumplimiento de las disposiciones del Presidente de la República, Lenín Moreno, han tomado todas las medidas necesarias, para proteger la sostenibilidad y sustentabilidad del recurso pesquero.

“Estamos comprometidos con el país para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, con el apoyo de organismos internacionales como #UE y #ONU, más aún en la zona protegida de las Islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad”, añadió.

Además, una vez que las autoridades del Estado anunciaran que, presuntamente, un buque ecuatoriano abastecía de combustible a la flota pesquera china, que está a dos millas de la zona protegida de Galápagos, la empresa Oceanbat, dueña de la embarcación, aseguró que el combustible que se entrega a los barcos asiáticos no es ecuatoriano.

