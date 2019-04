EL RÍO (Los Ríos) Suena para la Presidencia

César Litardo es uno de los nombres que se han escuchado para llegar a la titularidad de la Asamblea Nacional

El quevedeño, de 38 años, es asambleísta por la provincia de Los Ríos por el movimiento Alianza País.

Litardo, quien fue concejal de Quevedo, ha sido parte de la comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, además de la comisión Ocasional Consulta Popular 2018 e integró también la comisión que investigó el caso del asesinato del exgeneral del Ejército Jorge Gabela. Este medio intentó comunicarse ayer con César Litardo, pero de parte de sus colaboradores se informó que se encuentra en Argentina como delegado de la asamblea en un acto de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero que apenas regrese al país se pronunciará.

Precandidatos. Con ocho precandidatos a presidir la Asamblea Nacional arrancó el proceso de negociación entre los bloques legislativos que concluirá con la votación el 14 de mayo, fecha de la instalación del nuevo periodo.

A más del quevedeño, los nombres que se derivan de las negociaciones incluyen a Guillermo Celi (SUMA), Homero Castanier y Patricio Donoso (CREO); Daniel Mendoza y Fafo Gavilánez (AP-Aliados); Mae Montaño (IND) y René Yandún (BIN).

La bancada correísta, que se autodenomina de Revolución Ciudadana (RC), no descarta presentar un candidato propio. Marcela Aguiñaga dijo que no se postulará. El discurso en el que coinciden el PSC, SUMA, CREO y RC es que la persona que presida la Asamblea, en los próximos dos años, no debe ser de las filas del morenismo.

Aguiñaga reveló que RC tiene una línea roja marcada, que es no apoyar a ningún candidato de Alianza PAIS, y que cualquier otro aspirante a la presidencia requerirá de los votos correístas, señaló diario El Universo.