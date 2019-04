Decisión del Gobierno sobre el gas guarda relación con el acuerdo con FMI, advierte la Revolución Ciudadana

Por medio de Decreto Presidencial el Ejecutivo decidió liberar el precio del gas natural, gas natural licuado y gas natural comprimido El Movimiento Revolución Ciudadana, por medio de un comunicado, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de liberar el precio del gas natural, gas natural licuado y el gas natural comprimido. En el texto se dice que esta decisión guarda relación con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Las decisiones del gobierno nacional ya no guardan ni las formas, cada uno de sus pasos está medido y calza a la perfección con las recetas del Fondo Monetario Internacional, a pesar que los voceros repitan hasta cansarse que no afectarán a las mayorías, las encuestas reflejan que el pueblo no cree en su palabra y por lo tanto, tampoco lo hace en sus acciones”, dice el texto.

Para el movimiento las decisiones del gobierno nacional “se suma a la larga lista de errores en detrimento del pueblo, en la misma semana que se anunció la eliminación de desayunos escolares y uniformes, en la misma semana que se intensifica la persecución, en la misma semana que con más y más cortinas de humo pretenden que olvidemos el bochornoso caso de INA Papers”.

De su parte, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, aclaró que el precio del gas de uso doméstico no se incrementará en el país, tras la decisión del Presidente Lenín Moreno de liberar el precio del gas natural empleado por los sectores industrial y eléctrico. (BGV)

Fuente: RC/ Ecuadorinmediato