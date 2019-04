Marcia Arregui respaldará postura de PAIS para elegir Presidente de Asamblea (AUDIO)

Audio ABRIL 25 - MARCIA ARREGUI



"Soy una mujer orgánica y respetuosa de las decisiones, haré lo que el bloque decida", aseguró Marcia Arregui, legisladora de Alianza PAIS, habló sobre las opciones que barajan como bloque para lanzar una candidatura a la Presidencia de la Asamblea Nacional. En este sentido, explicó que no se ha definido la relección de Elizabeth Cabezas, ni tampoco cuáles son los posibles asambleístas de esta bancada que podrían ocupar este cargo, pero, aseguró que sea cual sea la decisión se acogerá al pronunciamiento que emita la mayoría.

Arregui indicó que de momento, Alianza PAIS no ha definido a ningún candidato para la Presidencia de la Asamblea, pero, que la próxima semana ya tendrán una postura como bloque: “Hasta la última reunión que tuvimos en bloque no tomamos una decisión sobre el candidato a la Presidencia de la Asamblea. La próxima semana estaremos conversando sobre el tema, aún nos faltan 15 días para definir el tema”.

De la misa manera, indicó que cualquier legislador estaría gustoso de ocupar este cargo, por lo que es importante buscar consensos y acuerdos entre bloques: “Creo que en democracia estas discrepancias son normales, cada persona tiene su opinión y es respetable. Yo tengo una buena relación con todos los bloques, pero hay que recordar que somos 137 asambleístas y todos quisiéramos ser Presidentes de la Asamblea Nacional pero se tiene que ver como se llegan a consensos o a su vez buscar la reelección de Elizabeth Cabezas”.

Acerca de la solicitud de investigación en contra de Elizabeth Cabezas, informó que no se la puede condenar por una mala palabra, pero sí sería condenable el violar su privacidad: “Por todo quieren buscar excusas y dañar la imagen a alguien, no considero que Cabezas haya cometido un delito para no poder considerar una reelección o sino considerar el nombre de otro compañero o compañera”.

Por otra parte, la asambleísta indicó que una vez que se tome la resolución sobre el candidato a la presidencia de la Legislatura, apoyará la postura del bloque: "Soy una mujer orgánica y respetuosa de las decisiones del bloque, haré lo que el bloque decida, porque si estamos en un bloque tenemos que hacerlo, si se trata de refrescar o no será decisión del bloque”.

Para concluir su intervención, habló sobre la destitución de José Serrano como Presidente de la Asamblea y de las otras 3 legisladoras que fueron cesadas de su cargo: “No he estado de acuerdo que haya canibalismo político entre nosotros cuando hay muchas cuestiones por fiscalizar y preocuparnos por trivialidades, nunca estuve de acuerdo con que saquen a José Serrano, ni a Norma Vallejo, ni a Sofía Espín”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra