Juan S. Roldán ahora admite que Presidencia sí denunció a ECUADORINMEDIATO y muestra sus contradicciones

"Nosotros no hemos pedido el cierre de nadie, son las redes sociales las que toman la decisión si es que, a una petición justificada, no se da cumplimiento", dijo Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente de la República, Lenín Moreno, admitió que fue la Presidencia la que pidió que se bajara una imagen del Jefe de Estado, que fue utilizada en una nota de ECUADORINMEDIATO y que motivó que se nos cerrara el portal por varias horas, este 23 de abril del 2019. Sin embargo, el alto funcionario de Gobierno aseguró que no se pidió el cierre de nuestro medio. "Son los mecanismos tecnológicos, perdón, las redes sociales las que toman esa decisión si es que, a una petición justificada, no se da cumplimiento", añadió.