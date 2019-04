EL TELÉGRAFO (Guayas) El bloque de PAIS analiza la reelección de Elizabeth Cabezas

El próximo 14 de mayo se elegirán las nuevas autoridades del Parlamento

El bloque de Alianza PAIS (AP) tuvo dos reuniones con sus principales líderes. La primera fue con Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de AP, para determinar mecanismos de fortalecimiento del movimiento político en el trabajo parlamentario. La segunda fue con Lenín Moreno, presidente de la República y de Alianza PAIS, para analizar la situación del movimiento frente a las elecciones de nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. En el Palacio de Carondelet, los legisladores y el Primer Mandatario trataron temas, como su apoyo a la organización política con miras a las próximas elecciones nacionales de 2021. A ese encuentro asistieron la Dirección Nacional de AP y los representantes de las directivas provinciales. “Se habló sobre la necesidad de articular diálogos políticos con todos los sectores y la importancia de la unidad de la bancada “, dijo Ximena Peña, jefa del bloque. Ella aclaró que Moreno se comprometió a respetar la decisión que tome la bancada al momento de presentar un candidato para la presidencia del Legislativo, el próximo 14 de mayo. El bloque aún no tiene candidato, tampoco la certeza de la reelección de Elizabeth Cabezas, actual titular de la Asamblea. La explicación es que no existirían condiciones para una votación mayoritaria a su favor, debido a la coyuntura. El bloque está abierto a las alianzas con otras organizaciones. Sin embargo, eso se definirá en las siguientes semanas. Sobre la separación de los asambleístas María José Carrión y José Serrano, la parlamentaria comentó que el tema no se discutió y que incluso ellos asistieron a las reuniones. Para Daniel Mendoza, aliado de AP, el bloque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la reelección de Cabezas. “Esta es una oportunidad para que Ecuador entero y todos los sectores políticos que estemos comprometidos con el crecimiento y desarrollo del país nos sentemos en una mesa de diálogo y consenso. Todas las candidaturas deben nacer del diálogo”, dijo el legislador. (I)