"Medicina prepagada y seguro de Salud", nuevo libro de Luis Larrea Benalcázar (AUDIO)

Audio Abril 24 - Luis Larrea Benalcázar



Cuenta, entre otras cosas, sobre la expedición de una Ley para regular a la medicina Prepagada, pero que genera conflictos Luis Larrea Benalcázar presentará su libro Medicina Prepagada y Seguro de Salud – Análisis Legal. El autor trata un tema latente pero desconocido. Las personas normalmente no diferencian una empresa de seguros y una empresa de medicina Prepagada, no saben que contrataron una póliza de seguro o un contrato de medicina Prepagada, por ejemplo, menciona el autor, "al ir a un hospital cuando te preguntan si tienes un seguro, la gente responde que sí, pero no es un Seguro, es un contrato de medicina Prepagada. No estamos a favor, lo que queremos es que la ciudadanía conozca las diferencias entre una y otra".