Eliminación de requisito de PHDs para rectores sería una regresión en la educación superior, según Luis Tobar (AUDIO)

Audio Abril 24- Luis Tobar



La Presidenta de la Asamblea Nacional presento una reforma a la LOES que se analizará en el Pleno En entrevista con Ecuadorinmediato, Luis Tobar, vicerrector de la Universidad Politécnica Salesiana, habló sobre la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que propone que los rectores y principales académicos de las universidades no necesiten el título de PHD. "No entiendo lo que están buscando, la eliminación de estos requisitos significarían la regresión de la educación superior".

“En verdad consideró que estas propuestas son una regresión. Estamos volviendo a tiempos que no debíamos tocarlos. Considero fundamentalmente que si bien un título de tercer o cuarto nivel no califica el desempeño o excelencia de un funcionario, sin embargo, es un aval en las universidades”.

Tobar explicó que tras la aprobación de la LOES en el 2010 se tenían aspectos positivos y negativos. “Más positivos. Uno de ellos fue este cambio de la universidad en la parte investigativa. Ecuador en el 2012 tenía 600 publicaciones y ahora tenemos 4400 en 2018, Es el país en Sudamérica en que se ha aumentado en cerca del 433% sus publicaciones”.

“En el 2012 apenas pasábamos a Bolivia y Paraguay ahora estamos mucho más arriba. Estos son avances que tuvo la universidad ecuatoriana por el trabajo de los docentes tanto en maestría como en doctorado. Al 2012 teníamos mil PHDs y ahora tenemos 3300”. Tobar recordó que estos estudios duran entre 4 o 5 años.

Comentó que un PHD es un doctorado y en Ecuador hay limitadas instituciones que pueden ofertar este tipo de títulos. “Sin embargo, muchos docentes han salido del país para capacitarse afuera del país. Según los datos, con corte a finales 2016, de los aportes para formación para la educación superior, fundamentalmente en estudios de cuarto nivel, de los seis mil becarios que salieron del país cerca del 14% fueron a estudiar un doctorado”.

“Estas personas fueron financiadas por el Estado y muchos de ellos ya han regresado a las universidades”. Comentó que el 57% de los retornados están trabajando en el sector público y el restante en el sector privado. “El 9,6% de los retornados aún no estaban trabajando. Esto quiere decir que el apoyo ha dado el Estado en educación ha sido fundamental”.

Tobar aseguró que ha bajado el apoyo en los últimos dos años, “si bien ha bajado un poco el apoyo para estudios de cuarto nivel aún no se tiene estadísticas al respecto”. Explicó que no entiende cuales fueron las motivaciones por las cuales se justifica esta eliminación del título de PHD para que alguien sea rector, en las reformas de la LOES.

“Los argumentos son muy simples, sencillos y que no se logran entender. Decir que por cuestiones económicas se pide este cambio o porque esto significaría segregar al resto de profesionales, no se entiende. Por excepciones no se pueden involucrar al resto de universidades. Que la universidad este conformada por personas que tienen este tipo de educación puede aportar para el desarrollo”.

Comentó que las diferencias son visibles, “si queremos cambiar la sociedad tenemos que transformar las universidades. Siempre nos quejamos que no somos competitivos y por eso estamos buscando desarrollar la educación superior. El aporte que dan los PHDs es la creación de conocimiento. Deberíamos propender a que más docentes tengan estudios de cuarto nivel a doctorados”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato