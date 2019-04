Andrés Michelena asegura que nos censuraron por "fotomontaje" del Presidente Moreno, ECUADORINMEDIATO lo desmiente

Se muestran las 2 fotografías que provocaron la queja de Presidencia de la República con la que nos cerraron El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, aseguró que nuestro portal digital de noticias, ECUADORINMEDIATO, fue censurado por, supuestamente, utilizar fotografías privadas del Presidente de la República, Lenín Moreno, en montajes. Sin embargo, las dos imágenes por las cuales fuimos denunciados no tienen nada que ver con lo mencionado por el funcionario. Son fotos en las cuales el Jefe de Estado se encuentra en su visita oficial en Chile y otra en la cual se encuentra en el Palacio de Carondelet, recibiendo la visita de Axel Van Trotsenburg, nuevo vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Durante una entrevista en radio Sucesos, el Secretario de Estado afirmó que el Gobierno Nacional no ha censurado ni ha sancionado a ningún medio de comunicación porque la línea de actuación cambió. Reiteró que, tanto la ciudadanía, como los medios de comunicación tienen el derecho de manifestar lo que consideren, pero con responsabilidad.

“Lo que ha hecho ayer ECUADORINMEDIATO es parte de la estrategia de (Rafael) Correa, lastimosamente. Es victimizarse, querer embarrar a absolutamente a todos”, criticó, citando además, el caso de desconexión que sufrió la radio Pichincha Universal.

“ECUADORINMEDIATO tiene un portal digital y hay que tomar en cuenta que al Presidente Moreno le robaron las fotografías, los correos, los chats. Esa información ha sido manipulada por Correa y por todo el correato en todas las redes sociales. El Presidente Moreno ha sido víctima de una campaña de difamación absoluta. Nosotros no hemos sancionado ni castigado a nadie”, recalcó.

Afirmando además, que lo único que han hecho es proteger la imagen de Moreno, sus hijas y su familia. Según Michelena, tomamos “algunas fotografías que hemos protegido”. Admitió, sin embargo, que todos pueden dar uso a ese material, siempre y cuando sea correcto. “Nosotros, lo único que hemos hecho es proteger para que su uso sea el debido”.

“Varias fotos hemos protegido: de la familia del Presidente, de su esposa, de sus hijos. Las fotografías son de libre uso y como la SECOM publica en su Flickr, todos los medios de comunicación pueden usarla, pero para crear información y noticias, no para crear difamación, información, ni montajes, ni memes”, reclamó.

De ahí, a victimizarse y decir que han cerrado el portal es contrario a lo que hace el Gobierno Nacional, añadió. “Que se use para lo que es”, dijo Michelena que las fotos son publicadas, “no para hacer montajes, memes o información que no tiene sentido de las políticas públicas de comunicación”.

Cabe aclarar que las imágenes que utilizó ECUADORINMEDIATO son pertenecientes al viaje oficial del Presidente Lenín Moreno a Chile, y otra del Presidente, reunido con su Gabinete y con Axel Van Trotsenburg, nuevo Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Por evitar nuevos problemas con nuestro portal, no las hemos subido, pero han sido publicadas en nuestra cuenta en Twitter.

Ante la pregunta del periodista acerca de que si ECUADORINMEDIATO realizó algún montaje o meme con dicho material, el Secretario de Comunicación respondió aseverando que “tiene algunos pedidos. Nosotros, ni siquiera, lo hemos hecho. Hay una instancia internacional que cuida todo el tema de políticas de redes sociales. Ellos tienen cierta protección de algunas fotografías del Presidente, de su esposa y de su familia”.

“El momento en el que se publican, este sitio que se llama iWeb, da una alerta pidiendo permisos, aduciendo que se han publicado en una forma en la cual no está autorizado para hacerlo. Ok. No han hecho caso tres, cuatro, cinco, seis, siete veces y lo que hizo ese portal es bloquear, temporalmente, la información que ellos tienen”, dijo.

“Esto no es solicitud de la SECOM, no es pedido de la SECOM, tampoco lo es de la Presidencia de la República. Esto es un manejo de una política internacional. De ahí, a poner un titular, volvemos al mismo libertinaje absurdo de decir que por pedido de la Presidencia se cierra ECUADORINMEDIATO, perdónenme, pero discutir eso, no lo voy a hacer. Si de eso vamos a hacer un escándalo y van a hacer un escándalo los correístas, que lo hagan, pero ya no les creen”, añadió.

ECUADORINMEDIATO.COM, ante la serie de interrogantes que nacieron por la suspensión de nuestro portal, contándole a nuestro público todo lo que sucedió en el último mes y la serie de respuestas que entregamos a nuestro servidor ante la denuncia efectuada por parte de la Presidencia de la República; desmentimos, nuevamente, al secretario Andrés Michelena, sobre los supuestos fotomontajes que, según dijo, habríamos utilizado en nuestro medio.

Desde el 30 de marzo del presente año recibimos una notificación por parte del servidor que tenemos contratado sobre una denuncia por parte de la Presidencia de la República del Ecuador en contra de nuestro portal digital por, supuestamente, haber ‘infringido el uso de derechos de autor’ en una nota publicada ese día.

Ante esto, respondimos de forma inmediata, pidiendo que nos especifiquen cuál es el material que incumplía esta normativa. No tuvimos una respuesta, sino que pasaron varios días hasta que nos llegó un correo electrónico con la notificación de una alerta sobre dos fotografías: una del viaje oficial del Presidente Lenín Moreno a Chile, y otra del Mandatario reunido con su Gabinete y con Axel Van Trotsenburg, nuevo Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Para evidencia del público, adjuntamos un video en el que se evidencia que las fotos en mención fueron eliminadas. Además, les dejamos el tuit con las fotografías que fueron motivo de la denuncia en nuestra contra: https://bit.ly/2GxC5U1

(JPM)

Fuentes: Radio Sucesos – Ecuadorinmediato.com