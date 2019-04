Homero Castanier, dispuesto a asumir candidatura a Presidencia de Asamblea Nacional por CREO (AUDIO)

Audio ABRIL 23 - HOMERO CASTANIER



Con esto, buscará una reorganización completa en toda la legislatura El asambleísta de CREO, Homero Castanier, está dispuesto a asumir la candidatura para la Presidencia de la Asamblea Nacional, si es que su bloque lo decide. Así lo dio a conocer durante una entrevista exclusiva para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com. Asimismo, reiteró que la necesidad que se tiene en el Parlamento es una reorganización completa, desde la titularidad del Legislativo, como en las comisiones.

“En esta reorganización de la Asamblea, el bloque de CREO no ha tomado aún una decisión oficial, sin embargo, las propuestas están ahí. Hemos conversado con colegas legisladores de la bancada y han visto, en nosotros, la posibilidad válida de presentar esa opción, no solo a lo interno del Parlamento, sino a la ciudadanía”, indicó.

Para el asambleísta, es primordial que se reorganice por completo la Función Legislativa. “Tenemos que poner a todos los parlamentarios en una licuadora y volver a hacer una repartición de las comisiones. Yo he sido dos veces crítico, por ejemplo, de la Comisión de Fiscalización y soy el primero en dar un paso al costado, demos todos un paso al costado y reorganicemos”.

A su criterio, algunas de las acciones que fueron “una vergüenza” fueron dos juicios políticos que se tramitaron. Por lo que, dicha mesa legislativa debería ser el ejemplo de cómo deben ser repartidos los asambleístas. “De los 12 integrantes, cuando se inició este periodo, en 2017, pusieron 8 de Alianza PAIS”.

“Lo lógico sería que, de la primera bancada, proporcionalmente, tienen que ir tres, pongamos cuatro. De la siguiente, dos, y de la otra uno. Yo, por ejemplo, considero que la Comisión de Fiscalización debe tener tres integrantes de Alianza PAIS, tres de la Revolución Ciudadana, dos de CREO, uno socialcristiano, uno independiente y uno del BIN. Eso sería balanceado”, añadió.

En ese sentido, mencionó, la fractura que sufrió el oficialismo no solo afectó a dicha mesa legislativa, sino a muchas otras. En casi todas, lamentó, existe bloqueo del trabajo. “Hay proyectos que están metidos en las congeladoras, no se da paso, no se ponen en el orden del día. Pero además, la Presidenta de la Asamblea tampoco coloca propuestas de gente que está contraria a ellos”.

Ante el sinnúmero de críticas sobre el Parlamento, Castanier manifestó su malestar al conocer que todos son “metidos en un mismo reclamo”. Tomando las palabras del periodista Roberto Aguilar, el asambleísta de CREO mencionó que “lo que está en el Parlamento es el Ecuador”. Allí están personas honestas, corruptas, cholas, negras, blancas, mestizas, de farándula, de diferentes regiones, etc., ejemplificó.

“Yo respondo por mis actos, estos dos años han sido de mucha intensidad para mí. Soy uno de los pocos que estamos en varias comisiones. Somos cuatro. Yo estoy en tres mesas: Fiscalización, Desarrollo Económico y de Jubilados como su presidente. Casi no tengo vida entre semana, los fines de semana es recorrer territorio, pero además, soy jefe de bloque de CREO”, añadió.

Homero Castanier reiteró que estar en la capacidad de asumir esa responsabilidad, sin embargo, remarcó que la decisión está en su bancada. Aclaró, en este marco, que cualquier persona que quiera dirigir el Parlamento no lo podrá hacer sola con su bloque, sino que tendrá que conversar con todos.

“Nadie tiene la mayoría absoluta. Alianza PAIS dicen que son 40, a veces veo que son 35, otras 32. Revolución Ciudadana que, lamentablemente, no porque nosotros lo queramos así; pero no puede ser reconocida como bancada. La Ley dice que los bloques se inscribirán al principio del periodo 2017-2021, pero hay que reconocer la legitimidad de ese grupo. Son 32 legisladores, muchos valioso, y hay que conversar con ellos también”, acotó.

Sobre el Bloque de Integración Nacional (BIN), el asambleísta de CREO consideró que es uno de los más complicados porque está organizado con varios partidos y movimientos. “Hay que dialogar, reconocer el derecho de participación legítima de una bancada no es una troncha ni una negociación, es parlamentar, es reconfigurar la Asamblea”.

El legislador también se refirió a la posible candidatura de Patricio Donoso a esta dignidad e indicó que el bloque de CREO aún no define su candidato o también existe la posibilidad de no presentar una postulación: “La decisión será del bloque y las tomaremos máximo hasta la próxima semana. Con Patricio Donoso tenemos una relación cordial, no se ha puesto en competencia nuestros nombres, sino somos solo una opción”

De la misma manera, explicó que no ha existido un consenso con la bancada oficialista, debido a que varios de sus integrantes están interesados en el cargo: “La bancada oficialista es una bancada compleja, existe 3 o 4 personas de esa bancada que quieren dirigir la Asamblea, algunos ya han hecho acercamientos y conversaciones, nosotros solo queremos generar un escenario de estabilidad y participación”.

Asimismo, no descartó apoyar una candidatura de la Revolución Ciudadana o a su vez, realizar acercamientos con este bloque: “En Revolución Ciudadana hay legisladores muy valiosos, yo me precio no solo de ser colega sino también amigo de muchos de ellos. Es gente con la que se puede debatir, discutir ideas y se tiene que reconocer que son una bancada muy importante en la Asamblea. Pero, hay algo que se debe entender no porque son correístas los vamos a aislar, si se tiene que hablar de los derechos de participación se tiene que definir qué comisiones les interesa, cuál es su agenda legislativa y demás”.

Por otra parte, indicó que en la actualidad la Asamblea Nacional es ingobernable, esto, se debe a que existe pugnas muy fuertes y divisiones entre legisladores que antes eran compañeros o coidearios: “La Asamblea en la actualidad es ingobernable, cualquier debate, una resolución simple provoca una vergüenza, hay un enfrentamiento que ha llegado a grandes niveles de odio. Solo debemos recordar el debate de los INA Papers y la supuesta vinculación de los familiares del Presidente Moreno con empresas offshore, ese ha sido el debate más vergonzoso en esto dos últimos años. Por eso si llego a dirigir la Asamblea no podemos estar en la disputa de quién es el más corrupto, sino buscar estabilidad”.

Para concluir, recalcó que aún no existe una candidatura oficial de su parte y que todas estas decisiones y acuerdos se definirán en bloque: “El momento que se tome una decisión hablaremos de opciones reales y conversar con otras bancadas. Si el escenario no es presentar candidato propio, nosotros apoyaremos al candidato o candidata que garantice nuestro derecho a estar en la dirección de la Asamblea y a tener participación en comisiones legislativas”.

