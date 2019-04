CPCCS elegirá a Defensor Público tras renuncia de Comisión Ciudadana de Selección

Tras la renuncia de la Comisión Ciudadana de Selección que designaría al Defensor Público, por presuntas irregularidades en el proceso El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) elegirá al Defensor Público tras la renuncia de la Comisión Ciudadana de Selección. Para el consejero Luis Hernández, los comisionados están en su derecho de renunciar, de allí que indicó que se conformará otro organismo y confía en que los tiempos alcancen para designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. "El proceso está un 95% avanzado, así que este Consejo designará a la nueva autoridad".

Liseth Álvarez, coordinadora de la comisión, hizo pública la "renuncia irrevocable" de los miembros de esa mesa ciudadana, enumeró las razones, entre ellas, resaltó su "desacuerdo" por la descalificación de cuatro postulantes que realizó el pleno del Consejo transitorio, en su reunión del 23 de abril.

"Estamos en total desacuerdo con lo resuelto en la sesión del pleno, esa decisión no se encuentra conforme lo determina el mandato, se deja a un lado el principio de meritocracia en el que debe basarse el concurso... Causa sorpresa que en este momento, a una de las postulantes mejor puntuadas, Gina Gómez, se la haya separado del proceso, la impugnación fue archivada porque no se presentó el impugnante y no tenía pagos pendientes con el SRI", afirmó la comisionada.

El pleno del CPCCS transitorio descalificó a Gina Gómez, Jaime Santos, Ángel Torres y Luis Fernando Ávila tras aceptar las impugnaciones ciudadanas, y habilitó para este proceso a Juan Pablo Morales, Gonzalo Realpe y José Franco.

Álvarez recordó, asimismo, que sus actividades como comisión concluían con el informe de impugnación, el cual fue presentado el 10 de abril de este año. "Hemos cumplido con independencia, imparcialidad e idoneidad... Dejar claro que nosotros teníamos injerencia en 50 de los 100 puntos que se calificaba a cada postulante, no podíamos dar calificaciones adicionales si los postulantes no presentaban la documentación respectiva".

