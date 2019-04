Gobierno confirma que devolverá valores cobrados en planillas de luz por alza de rubro de alumbrado público

Además, reiteró que los valores no sufrirán ningún incremento a futuro El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, confirmó que los valores cobrados en las planillas de luz, por incremento del rubro de alumbrado público, serán devueltos a través de notas de crédito. Esto se complementa a la medida adoptada por el Gobierno Nacional, que la noche del 22 de abril, dejó sin efecto el nuevo tarifario, aprobado mediante resolución No. 051/18, de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), que disponía un nuevo pliego tarifario, por concepto de alumbrado público, calculado con base en el consumo de los usuarios.