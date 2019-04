EL DIARIO (Manabí) Familiares del abogado asesinado ofrecen recompensa por información de los culpables

La familia del funcionario de justicia Jorge Flores, asesinado hace pocos días, ofrece una recompensa de cinco mil dólares

Se habla de la posibilidad de que los presuntos asesinos salieron del país por la frontera colombiana.

La familia de la víctima comenzó, por su parte, una campaña por redes sociales. Desde el viernes 19 de abril del 2019.

Están involucrados dos mujeres y un hombre, los tres de nacionalidad venezolana, según la familia. Una habría mantenido una relación sentimental con el funcionario luego de conocerlo por redes sociales, contó un primo de la víctima.

“Mi hermano me pidió que le transfiera USD 5 000 porque estaba en Huaquillas (El Oro), pero me pareció raro porque no era su forma de escribir y porque no contestó las llamadas”.

El teléfono de Flores fue rastreado y la Policía lo halló en el sur de Guayaquil.

Un vídeo de seguridad del conjunto residencial donde vivía el abogado muestra el instante que los tres sospechosos salen de la casa y abordan el vehículo de la víctima.