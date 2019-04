"No aceptaremos diálogo con el Gobierno si no transparenta situación del IESS", advierte gremio de jubilados (AUDIO)

Audio Abril 22- Manuel Muñoz



Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y Pensionistas del Ecuador, precisó que de no llegar a un acuerdo volverán a las calles Los miembros de la Confederación de Jubilados y Pensionistas del Ecuador están en contra de que exista una privatización del Seguro Social y no aceptarán el llamado a un diálogo nacional mientras no se transparente la situación actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así lo informó su presidente Manuel Muñoz.