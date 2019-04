Como un "amarre de votos entre bancadas", calificó Amapola Naranjo a actuación de Asamblea sobre Elizabeth Cabezas (AUDIO)

Aseguró que pudo ver cómo varios notarios fueron amenazados y no quisieron recibir su denuncia, pero además, criticó que la Comisión Multipartidista haya desechado pruebas sin un análisis previo El pasado jueves 18 de abril de 2019 la Asamblea Nacional no aprobó el informe de mayoría de la Comisión que investigó a Elizabeth Cabezas (AP) por, presuntamente, obstaculizar el rol de fiscalización, que recomendó al Pleno no sancionarla. Tampoco aprobó el de minoría que recomendaba su destitución como Presidenta. Finalmente, el parlamentario José Serrano, quien fue destituido como titular del Legislativo, pidió que se realice el mismo procedimiento aplicado en su caso: la moción fue rechazada. De este modo, Elizabeth Cabezas continúa siendo Presidenta del organismo. La asambleísta de Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, denunció que varios notarios, que no quisieron recibir su acusación, fueron amenazados, pero además, que la Comisión Multipartidista que indagó el caso actuó con muchas irregularidades.