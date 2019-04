Juan S. Roldán sobre Ricardo Patiño: "El que nada debe nada teme, es la diferencia con quienes se fugan"

"Están fugados porque no está cómodos en el Ecuador. A nosotros no nos corresponde apresarlos sino denunciarlos", dijo Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Presidente de la República, Lenín Moreno, aclaró que al Gobierno Nacional "no le corresponde meter presa a la gente sin orden de un juez", asegurando que eso se convertiría en una dictadura. Lo dijo refiriéndose al caso del exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, quien salió del país declarándose perseguido político.

Indicó además, que el Estado ecuatoriano entregó todas las pruebas como los movimientos migratorios del ciudadano sueco, Ola Bini, que en su momento la ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que incluso habría viajado con Patiño. “Nosotros tenemos la misma indignación (salida de Patiño), pero en una democracia el Gobierno no puede meter preso a quien le da la gana, el Gobierno tiene que pedir a la Fiscalía que haga su trabajo”, dijo.

En ese contexto, hizo una reflexión: "Usted cree que ellos caminarían tranquilos si el Gobierno no hubiera hecho su trabajo en contra de la corrupción, hoy gritan al mundo que hay persecución, no es así. Solo hemos presentado pruebas contundentes, que la justicia no las tomó (en cuenta). Y uno más del grupo está fugado".

Roldán aclaró que no pueden presentar las pruebas específicas porque son parte de un proceso, pero que es importante juntar los puntos. “El señor Patiño decía hay que tomarse las calles, hay que tomarse las instituciones públicas, no les tengamos miedo, vamos presos si es necesario. Cuando un juez va a dictar prisión (por caso de instigación en Latacunga), él (Patiño) decía que no tenía miedo, se fuga del país. Cuando la ministra del Interior presenta pruebas concretas de un hacker internacional, de enorme dimensión. Después ese mismo señor (Patiño) cuando se presentan las pruebas para el señor Bini (que) tendría correlación con el señor Patiño se pinta del país”, argumenta.

El secretario se refirió además a los otros exfuncionarios que no están en el país como el expresidente Rafael Correa, la exasambleísta Sofía Espín y el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. “El que nada debe, nada teme, es la diferencia con quienes se fugan. Están fugados porque no está cómodos en el Ecuador. A nosotros no nos corresponde apresarlos sino denunciarlos”, dijo.

