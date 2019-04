Revolución Ciudadana exige a Presidente Moreno que "pare la persecución política" contra sus líderes

"La orden de prisión en contra de Ricardo Patiño es arbitraria y adolece de sustento jurídico y es un atentado a la libertad de expresión", criticó Mediante un comunicado de prensa, el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana rechazó "la persecución política" en contra del excanciller Ricardo Patiño, y le exigió al gobierno del Presidente Lenín Moreno que pare estas acciones y "se centre en el cumplimiento del Plan de Gobierno, generación de empleo, atención a la inseguridad, decline la intención de privatizar las áreas estratégicas, entre tantas otras necesidades".

A continuación, exponemos íntegramente lo manifestado por esta organización política:

El Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana rechaza la persecución política en contra Ricardo Patiño, a quien se le dictó prisión preventiva por el supuesto delito de “instigación”. Ante esto, exigimos que el Gobierno de Lenín Moreno pare la persecución contra los líderes de la Revolución Ciudadana y centre su atención en el cumplimiento del Plan de Gobierno, generación de empleo, atención a la inseguridad, decline la intención de privatizar las áreas estratégicas, entre tantas otras necesidades.

La orden de prisión en contra de Ricardo Patiño es arbitraria y adolece de sustento jurídico y es un atentado a la libertad de expresión. En días pasados, ocho testigos que declararon en expediente fiscal, señalaron en lo relativo a la intervención de octubre de 2018, en una Convención del Movimiento, que la idea central del mensaje era un cambio de la estrategia política, de lo pasivo digital a una activa en las calles, acompañando la lucha del pueblo. Sin embargo, se descontextualizó el mensaje con el fin de encarcelarlo.

Fernando Yavar, abogado de Ricardo Patiño, aseveró que la “Resistencia Pacífica” jamás puede ser considera un delito: “La jurisprudencia del Sistema Interamericano y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es clara, los únicos límites que puede tener la libertad de expresión son la incitación al odio, a la discriminación y a la violencia y en el discurso no existen ninguno”, señaló. En lo relativo a la difusión de alerta roja de la Interpol dijo que esperan sea rechazada por tener tintes políticos y no jurídicos:“Estamos claramente frente a un caso de persecución, se está acusando de un delito contra la seguridad del Estado que es inexistente, un discurso no puede ser delito”, enfatizó. Mencionó además que el proceso está viciado: “En el discurso dijo claramente que no estaba llamando a la violación de la Constitución ni la ley, por tanto, Fiscalía se precipitó, no debió formular cargos, sino desecharla y pedir archivo a juez competente, pero la presión política pudo más. El ejercicio de un derecho jamás será un delito en ningún país del planeta”, acotó.

Desde el Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana nos mantendremos alerta y seguiremos luchando por la recuperación del Estado de Derecho. No callarán las voces que denuncien la corrupción que envuelve a Moreno y su familia, los INA Papers existen, hay pruebas y denuncias sustentadas, la persecución política no podrá esconder todo este entramado.

(JPM)

Fuente: Compromiso Social por la Revolución Ciudadana

Ecuadorinmediato.com