Ministra Verónica Espinosa confirma 2.500 despidos en el sector de salud

Además, aseguró que existen intereses millonarios en la actualización del Cuadro de Medicamentos La ministra de Salud, Verónica Espinosa, alertó que existen intereses millonarios detrás de la actualización del Cuadro Básico de Medicamentos, "quieren incorporar productos que cuestan USD$ 400 millones y esto ayudaría a crear un mercado para alguien". Además, confirmó que, en temas de talento humano, se han despedido a 2.500 personas, pero que el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana no ha dicho nada sobre aquello.

Esto una vez que se registraron manifestaciones en Pichincha y Guayas de extrabajadores que exigian ser reincorporados a sus puestos de trabajo. “Dentro de los acuerdos se nos pidió que identificáramos a los compañeros de grupos vulnerables. Porque dentro de eso han sido despedidos compañeras embarazadas, operados y hasta ahorita no tenemos la resolución del reintegro”, aseguró Daisy Rosado, presidenta en Guayas del sindicato de trabajadores.

Sobre el tema de la actualización del Cuadro de Medicamentos aseguró que, "las incorporaciones que se solicitan en este cuadro están por encima de los USD$ 400 millones de un mercado que se crearía para alguien, en decir, alguien va a ganar esta cantidad con el hecho de que se apruebe los medicamentos de este tipo”.

“Esto no es tan inocente como los pacientes que reclaman, que sí es legítimo. Hay que mirar más atrás de esas personas porque hay intereses creados que afectan a los ciudadanos y hablamos de millones de dólares de un mercado farmacéutico que se va a crear y que va a salir del bolsillo de los ecuatorianos”.

Sobre el tema de que el cuadro de medicamento debió actualizarse hace dos años, la Ministra aseguró que le llama la atención, “para mí la preocupación más grande es lo que pasa con el talento humano y la brecha en este sector, han habido más de 2500 desvinculaciones y el presidente de La Federación Médica Ecuatoriana no ha dicho nada”.

“Curiosamente le dedica el 100% de su tiempo para hablar de la incorporación de medicamentos”. Espinosa aseguró que el cuadro básico que actualmente maneja el Ecuador tiene casi el 100% de los productos que están en la lista de los medicamentos esenciales. Estos son los productos que la Organización Mundial de la Salud recomienda tener.

“El mito de que nuestro cuadro es escueto y que no tenemos los medicamentos necesarios es mentira. Se está manipulando a la opinión pública porque se utilizan argumentos que son falsos. Todos los medicamentos que se quieren incorporar, que el 80% son oncológicos, que no curan nada sino son paliativos, no prolongan la vida”.

“El grupo de pacientes son menos de 1000 a los que llegaría este tipo de medicamentos pero desfinanciar al Ministerio puede afectar otros programas por ejemplo las vacunas que cuesta USD$ 40 millones”.

La ministra recordó que estos días se celebra la Semana de la Vacunación de las Américas. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato