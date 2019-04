LA PRENSA (Chimborazo) Estandarización de los tamaños de los sacos, EMMPA

Los productores y comerciantes de maíz buscan buenos precios a sus productos

Gonzalo Bonilla es comerciante de choclo en la Empresa Municipal Mercado de Productores de Riobamba (EMMPA). Una de las primeras aclaraciones que hizo es que no se les obliga a comprar los sacos en algún lugar determinado, pero lo que sí es que deben cumplir con la medida que está ya estandarizada por el Ministerio de Agricultura.

Explicación. Beatriz de Cando, vendedora de sacos en la EMMPA, indicó que desde hace más de 10 años existe un acuerdo sobre el tamaño de los sacos para cada producto agrícola. Sin embargo, esto no se cumplía, pero desde el 1 de abril de este año se está acatando esta medida, aunque indica que falta socialización y control. “Lo único que estamos haciendo es volviendo a las medidas originales. Debemos cumplir con las normas y reglamentos. Todos sabemos, pero no queremos cumplir, porque tenemos un compañero que le gusta dañar las medidas establecidas, y eso nos quita competencia con otras provincias. Tenemos compañeros que quieren manipular las medidas, y eso no está bien”, explicó la comerciante, quien agregó que la medida oficial es de 85 cm x 55 cm, pero se conoce que hay personas que están vendiendo sacos de 82 x 50 cm y hasta de 82 x 42 cm, por eso se pide más control.