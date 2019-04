Gobierno perdonó USD$ 4000 millones por remisión y ahora pide la misma cantidad al FMI, denuncia Verónica Arias (AUDIO)

Audio Abril 18- Verónica Arias



Cuestionó las acciones del Gobierno al no preguntar a la Asamblea por la firma de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional La asambleísta Verónica Arias, en una entrevista con Ecuadorinmediato, calificó de contradictorias las acciones del Gobierno de Lenín Moreno, en especial en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Gobierno perdonó más de USD$ 4 mil millones a grandes grupos económicos del país y ahora pide la misma cantidad al órgano internacional".

Se refirió a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre la reducción del empleo pleno que son cerca de 200 mil trabajos menos y aseguró que esto forma parte de las condiciones que tiene la firma del tratado con el FMI.

La asambleísta pidió ante el Pleno que el Gobierno explique el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional. “Es gravísimo que un acuerdo, una carta de intención suscrita entre el FMI y el Gobierno no haya sido difundido ampliamente a los ecuatorianos para que conozcan las condiciones en los que estos USD$ 4200 millones de dólares llegarán al país”.

“En la Ley de Fomento Productivo, que yo no vote a favor, se perdonaron más de USD$ 4 mil millones de dólares a los grandes grupos económicos del país y ahora se está pidiendo la misma cantidad al FMI. Osea por un lado a través de esta Ley perdonó impuestos pero me voy por el otro para pedir ese mismo dinero a un organismo de crédito internacional”.

Arias recordó que las condiciones con las que firmó el acuerdo con el FMI, “son nefastas para todos los ecuatorianos. Yo he solicitado al Ministro de Economía y Finanzas que explique los motivos de por qué esta firma con el órgano internacional no se puso en conocimiento de la Asamblea Nacional”.

“El artículo 419 de la Constitución de la República señala que los acuerdos internacionales que comprometan la política económica del país, tratados internacionales que tenga el comrpimiso de crear o derogar una Ley deben ser conocidos por la Asamblea o cuando un organismo Supranacional tenga injerencia en las decisiones del Estado ecuatoriano. Este típo de tratados deben ser aprobados por el parlamento ecuatoriano”.

Comentó que esto era necesario debido a las condiciones que se imponen al Ecuador. “Por ejemplo, que se reformen varias leyes: Código de Finanzas Públicas, Código Monetario, entre otras”. Explicó que entre los cambios está la modificación de los impuestos indirectos por ejemplo, el IVA.

“Hay que cambiar nuestro ordenamiento jurídico, que es competencia del parlamento, y le pone de exigencia el FMI. Otros puntos es el tema de subsidios, reducción de inversión en salud y educación. También, yo entendería, que los temas relacionados con la seguridad social son parte de estas condiciones”.

Arias aseguró que el presidente de los jubilados ya solicitó la salida del presidente del Consejo Directivo del IESS, “porque sería nefasto, terrible para los ecuatorianos que ahora se suba la edad de jubilación, que los hijos de los afiliados menores de 18 años no puedan recibir atención, que además ya no sean 12 imposiciones al año sino 14. Ahora tendría que esperar un ecuatoriano a ser un anciano para jubilarse”.

“En verdad lo que se necesita en la Seguridad Social en una Ley integral, que en verdad modifique el sistema y lo haga eficiente. Porque si tenemos 6 afiliados para un jubilado cómo es posible que no esté funcionando. Por supuesto, podemos optimizar a esta institución y que el IESS cumpla su objetivo de seguro”.

Arias comentó que esto parte de las condiciones del FMI a “las sectores más sensibles del Ecuador. También estaban hablando de la reducción de la masa salarial, es decir, que se despidan a los empleados públicos”.

“Entonces si es que el artículo 419 dice que cuando un tratado comprometa la política económica por qué esta acuerdo no paso por la Asamblea, cuando dicen que este es el gobierno del diálogo. Por qué no hacen que este acuerdo sea debatido por los 137 legisladores y lo podamos aprobar o no en la Asamblea Nacional. Esto es una disposición constitucional. Yo le solicité al Ministro que explique cuál es la base legal para que se salte el paso de la Asamblea y firme este acuerdo”.

Arias aseguró que la acción por parte del Gobierno de Lenín Moreno está llena de contradicciones. “Queremos que transparenten la información, he hecho varias solicitudes, por ejemplo, que informe y señale cuales son los compromisos y alcances del instrumento internacional suscrito, ¿ cuál es la base legal que permite que se alcance un acuerdo con el FMI y para que no se haya cumplido con el artículo 419 de la Constitución”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato